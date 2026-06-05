Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

86.27

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

107

 

 

 

 

 

Новости

США ввели санкции против президента Кубы

The Insider
Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг вечером расширила санкционные списки: в них вошли президент Кубы Мигель Диас-Канель и связанные с ним лица и компании. Это следует из пресс-релиза американского Минфина. 

Помимо самого президента Кубы в санкционные списки также включили членов его семьи — например, жену Лис Куэсту. Первая леди Кубы уже написала в своих соцсетях, что для нее «почти честь быть в таком списке», и назвала подобное давление «абсурдом и глупостью». 

Под ограничения попали сын Рауля Кастро Алехандро Кастро Эспин и внук кубинского революционера Алехандро Кастро Калис. Среди организаций — Комитет по защите революции, Министерство революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) и другие. 

Госсекретарь США Марко Рубио в своем Twitter написал, что Белый дом «больше не будет терпеть радикальные марксистские режимы», которые намерены «угрожать национальной безопасности США» и экспортируют «свою ядовитую и злую „революцию“ по всему миру».

Эти действия Вашингтона в отношении Диаса-Канеля являются последним шагом в усилении давления на коммунистических лидеров островного государства, отмечает агентство Reuters. В мае этого года Штаты предъявили обвинения бывшему лидеру Кубы 94-летнему Раулю Кастро: в их числе был эпизод заговора с целью убийства граждан США. 

Давление на Гавану усилилось с конца прошлого года, когда американские силы перехватили судно с венесуэльской нефтью, направлявшееся на Кубу. После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация США потребовала прекратить поставки топлива на остров и пригрозила ввести пошлины против стран, поставляющих нефть Кубе. Это привело, например, к прекращению экспорта со стороны Мексики и дефициту топлива в государстве. 

Администрация президента Дональда Трампа ввела фактически топливную блокаду. Президент также неоднократно давал понять, что после свержения Николаса Мадуро в Венесуэле кубинский лидер может стать следующим.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте