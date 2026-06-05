США ввели санкции против президента Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг вечером расширила санкционные списки: в них вошли президент Кубы Мигель Диас-Канель и связанные с ним лица и компании. Это следует из пресс-релиза американского Минфина.

Помимо самого президента Кубы в санкционные списки также включили членов его семьи — например, жену Лис Куэсту. Первая леди Кубы уже написала в своих соцсетях, что для нее «почти честь быть в таком списке», и назвала подобное давление «абсурдом и глупостью».

Под ограничения попали сын Рауля Кастро Алехандро Кастро Эспин и внук кубинского революционера Алехандро Кастро Калис. Среди организаций — Комитет по защите революции, Министерство революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) и другие.

Госсекретарь США Марко Рубио в своем Twitter написал, что Белый дом «больше не будет терпеть радикальные марксистские режимы», которые намерены «угрожать национальной безопасности США» и экспортируют «свою ядовитую и злую „революцию“ по всему миру».

Эти действия Вашингтона в отношении Диаса-Канеля являются последним шагом в усилении давления на коммунистических лидеров островного государства, отмечает агентство Reuters. В мае этого года Штаты предъявили обвинения бывшему лидеру Кубы 94-летнему Раулю Кастро: в их числе был эпизод заговора с целью убийства граждан США.

Давление на Гавану усилилось с конца прошлого года, когда американские силы перехватили судно с венесуэльской нефтью, направлявшееся на Кубу. После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация США потребовала прекратить поставки топлива на остров и пригрозила ввести пошлины против стран, поставляющих нефть Кубе. Это привело, например, к прекращению экспорта со стороны Мексики и дефициту топлива в государстве.

Администрация президента Дональда Трампа ввела фактически топливную блокаду. Президент также неоднократно давал понять, что после свержения Николаса Мадуро в Венесуэле кубинский лидер может стать следующим.