Кубинцы вышли на улицы из-за блэкаута: власти признали, что в стране закончились запасы топлива

В Гаване вечером 13 мая сотни людей вышли на улицы из-за отключений электричества, которые в отдельных районах столицы длятся по 20–22 часа в сутки. Протестующие перекрывали дороги горящим мусором, стучали кастрюлями и кричали: «Включите свет!» Об этом сообщает Reuters, журналисты которого видели акции в нескольких районах города.

По данным агентства, это крупнейшая за время нынешнего энергетического кризиса волна протестов в кубинской столице. Полиция находилась на местах акций, но в основном не вмешивалась. В нескольких случаях электричество возвращалось в районы, где проходили протесты, после чего люди аплодировали и быстро расходились.

В тот же день министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил в эфире государственного телевидения, что у страны полностью закончились запасы мазута и дизельного топлива, а энергосистема находится в «критическом» состоянии. Как сообщает France 24, министр также сказал, что закончились и нефтяные резервы, полученные от России. Reuters писало, что с декабря только один крупный танкер — российский Anatoly Kolodkin — доставил нефть на Кубу, и эта поставка дала острову лишь временное облегчение.

Ситуация резко ухудшилась после января, когда президент США Дональд Трамп ввел ограничения против поставок топлива на Кубу и пригрозил пошлинами странам, которые будут снабжать остров нефтью. По данным Reuters, после этого Венесуэла и Мексика, прежде бывшие важными поставщиками топлива для Кубы, прекратили такие поставки.

Госдепартамент США 13 мая заявил, что готов предоставить кубинцам $100 млн прямой гуманитарной помощи, если власти Кубы разрешат распределять ее через Католическую церковь и независимые гуманитарные организации. Ранее госсекретарь Марко Рубио утверждал, что Гавана отказалась от такой помощи; кубинские власти это отрицали.

На прошлой неделе эксперты ООН назвали американскую топливную блокаду Кубы незаконной и заявили, что она подрывает права жителей острова на еду, медицину, воду, санитарные услуги и развитие. Президент Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя кризис, обвинил США в «геноцидной энергетической блокаде», но признал, что ситуация в стране стала «особенно напряженной».

В марте протесты из-за отключений электричества уже проходили в городе Морон на севере Кубы. Тогда участники акции атаковали офис Коммунистической партии: по данным местной государственной газеты Invasor, они забросали камнями вход в здание и подожгли на улице мебель из приемной. Власти сообщали о пяти задержанных и одном пострадавшем. Очевидцы говорили, что полиция стреляла по протестующим, однако официально это отрицалось.