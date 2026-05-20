В США предъявили обвинения в убийстве Раулю Кастро

США предъявили обвинения бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. Обвинения были предъявлены федеральным судом Майами и содержат эпизод заговора с целью убийства граждан США, четыре эпизода убийства и два — уничтожения воздушных судов. 

Обвинения касаются инцидента, произошедшего в 1996 году, когда Кастро возглавлял министерство обороны Кубы: тогда кубинские истребители сбили два гражданских самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue. Она была основана кубинскими эмигрантами в Майами и занималась поиском кубинских беженцев в море. Погибли 4 человека. 

В течение нескольких десятилетий после революции 1959 года Рауль Кастро занимал различные должности в высшем руководстве Кубы, а после того, как заболел его старший брат Фидель, возглавил страну вместо него. В 2018 году оставил пост главы государства. 

Предъявление обвинений Кастро представляет собой новый эпизод эскалации в отношениях Кубы и США. После января, когда президент США Дональд Трамп ввел ограничения против поставок топлива на Кубу и пригрозил пошлинами странам, которые будут снабжать остров нефтью, на Кубе начались перебои с топливом и электричеством.

Госдепартамент США 13 мая заявил, что готов предоставить кубинцам $100 млн прямой гуманитарной помощи, если власти Кубы разрешат распределять ее через Католическую церковь и независимые гуманитарные организации. Ранее госсекретарь Марко Рубио утверждал, что Гавана отказалась от такой помощи; кубинские власти это отрицали. На фоне блэкаутов в стране начались массовые беспорядки.

