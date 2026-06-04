Россия за три дня до выборов в Армении заявила о подготовке механизма «заморозки» ее членства в ЕАЭС

Россия и другие страны Евразийского экономического союза к декабрю изучат возможность приостановки членства Армении в ЕАЭС, заявил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он признал, что сейчас договор о союзе не предусматривает ни процедуры приостановки членства, ни исключения страны из ЕАЭС.

«Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это все надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю»,

— сказал Оверчук.

Заявление прозвучало за три дня до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня, на фоне усиливающегося давления Москвы на правительство Никола Пашиняна из-за сближения Еревана с Евросоюзом. По словам Оверчука, дальнейшие решения России будут зависеть в том числе от итогов выборов:

«Надо посмотреть, кто выиграет, и потом уже принимать меры, решать. Потому что если выиграют проевропейские силы, значит, Армения идет в сторону Европейского союза. И тогда действительно необходимо будет принимать соответствующие меры».

Вице-премьер также заявил, что Россия не будет оказывать Армении поддержку в рамках ЕАЭС и двусторонних договоренностей, если Ереван продолжит движение в сторону ЕС:

«Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе, который готовится к войне с Россией. Зачем нам осуществлять меры поддержки такой стране? Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?»

По его словам, речь идет о таких преимуществах, как открытый российский рынок, отсутствие таможенных пошлин, низкие цены на энергию, свободное движение рабочей силы, отсутствие платы за патенты и медицинское страхование. При этом Оверчук утверждает, что ограничения импорта из Армении носят якобы не политический, а экономический характер. «Пока политики нет, чистая экономика. Все в рамках правил», — заявил он, объяснив меры «защитой российского рынка».

В конце мая на саммите ЕАЭС в Астане лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана потребовали от Армении определиться между вступлением в ЕС и сохранением членства в ЕАЭС. В совместном заявлении говорилось, что к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре должен быть подготовлен доклад о возможных последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении.

За последние недели Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая цветы, минеральную воду, коньяк, вино, овощи, клубнику, рыбу, косточковые фрукты и виноград. Российские ведомства объясняют запреты санитарными, ветеринарными и фитосанитарными претензиями, однако армянские власти и наблюдатели связывают их с ухудшением отношений между Москвой и Ереваном в преддверии выборов.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко предупреждали Армению о последствиях сближения с ЕС и фактически сравнивали этот курс с украинским. Лукашенко после саммита ЕАЭС заявил, что Армении нужно быть «очень аккуратной», чтобы не повторить «то, что произошло в Украине». Путин до этого утверждал, что война в Украине началась из-за курса Киева на сближение с Евросоюзом.

Пашинян заявлял, что вопрос выбора между ЕС и ЕАЭС пока носит «теоретический характер» и что Ереван не рассматривает сценарий выхода из союза. При этом премьер Армении признавал, что отношения с Россией находятся «на этапе трансформации».