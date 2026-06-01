Экспериментальный препарат почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы

Экспериментальный препарат daraxonrasib компании Revolution Medicines почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы по сравнению со стандартной химиотерапией. Это показали результаты клинического исследования III фазы RASolute 302, представленные на ежегодном конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO).

В исследовании участвовали 500 пациентов, у которых рак продолжил прогрессировать после одного курса химиотерапии. По данным исследователей, daraxonrasib снизил общий риск смерти на 60%. Медиана общей выживаемости составила 13,2 месяца против 6,7 месяца у пациентов, получавших стандартную химиотерапию.

Препарат также чаще останавливал или обращал вспять рост опухоли. У пациентов с мутацией RAS G12 болезнь оставалась под контролем в среднем 7,3 месяца против 3,5 месяца в группе химиотерапии. Опухоль уменьшилась или исчезла у 33,2% пациентов с этой мутацией против 11,8% в группе химиотерапии, а среди всех участников такие показатели составили 31,6% и 11,2% соответственно.

Daraxonrasib относится к новому классу препаратов — RAS(ON)-ингибиторам. Они воздействуют на активную форму белков RAS, мутации в которых запускают рост опухоли. По данным авторов исследования, онкогенные мутации RAS выявляют более чем у 90% пациентов с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы.

Самым частым побочным эффектом была сыпь: с ней столкнулись 86,3% пациентов, однако, по словам руководителя исследования Брайана Уолпина из Института рака Дана — Фарбер, обычно ее удавалось контролировать антибиотиками и местными стероидами. Тяжелые или угрожающие жизни побочные эффекты возникли у 43,6% пациентов в группе daraxonrasib и у 57,5% пациентов на химиотерапии. Из-за побочных эффектов лечение прекратили 1,2% пациентов, получавших daraxonrasib, против 11,2% в группе химиотерапии.

Рак поджелудочной железы считается одним из самых смертоносных онкологических заболеваний. По данным Американского онкологического общества, в этом году в США его диагностируют примерно у 68 тысяч человек, около 53 тысяч умрут. При метастатическом раке поджелудочной железы пятилетняя выживаемость составляет около 3%.

Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго. После объявления данных зал встал и встретил их продолжительными аплодисментами.