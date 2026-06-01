В России возник дефицит онкопрепаратов на основе платины как минимум в 16 регионах

Пациентская организация «Движение против рака» сообщила Минздраву о нехватке препаратов платины как минимум в 16 регионах России, пишет РБК. Эти лекарства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и применяются более чем в 40 клинических рекомендациях по лечению разных видов рака. Их отсутствие может срывать или откладывать химиотерапию.

По данным аналитической компании «Курсор», которые приводит РБК, за первые четыре месяца 2026 года медучреждения не заключили контракты по 65% объявленных аукционов на закупку препаратов с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин и цисплатин. В январе не состоялись 50% аукционов, в феврале — 72%, в марте — 70%, в апреле — 68%.

Больше всего незаключенных контрактов пришлось на закупки карбоплатина — 87% за четыре месяца. По цисплатину не состоялись 53% аукционов, по оксалиплатину — 41%. В денежном выражении с начала 2026 года были объявлены торги на 3,1 млрд рублей, из них аукционы на 2 млрд рублей не состоялись.

«Движение против рака» попросило Минздрав уточнить, какие меры планируется принять для устранения нехватки, сколько партий препаратов выпустят в третьем квартале 2026 года и рассматривается ли возможность закупки незарегистрированных лекарств. В Минздраве в ответ заявили, что запасов препаратов на основе платины должно хватить примерно на четыре месяца. По данным Росздравнадзора, остатки лекарств на основе карбоплатина составляют более 253 тысяч упаковок, цисплатина — более 168 тысяч, оксалиплатина — более 270 тысяч.

Платиносодержащие препараты остаются основой многих схем лечения онкологических заболеваний: они повреждают ДНК опухолевых клеток и повышают эффективность противоопухолевой терапии. У разных препаратов платины отличаются показания, профиль безопасности и переносимость, поэтому в одних схемах они могут быть взаимозаменяемыми, а в других — нет.

По словам руководителя ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирины Борововой, отдельные препараты для химиотерапии могут стоить миллионы рублей, но без платиносодержащих лекарств их применять нельзя. В некоторых случаях, рассказала она, врачи предлагают пациентам самостоятельно покупать препарат, чтобы продолжить лечение.

Онколог Михаил Ласков в разговоре с «Коммерсантом» предупреждал, что карбоплатин нельзя автоматически заменять цисплатином: «Препараты невзаимозаменяемые, у них разные показания и профиль переносимости».

Проблемы с доступностью препаратов платины пациентские организации фиксируют с осени 2025 года. К концу января 2026 года, по данным «Коммерсанта», карбоплатина и цисплатина не было в наличии в аптеках 65 регионов России.

Одной из причин дефицита участники рынка называют рост стоимости платины. В январе 2026 года «Курсор» писал, что с начала 2024 года цена 1 грамма платины выросла на 107%, из-за чего производство карбоплатина стало нерентабельным, а препараты цисплатина оказались в зоне высокого риска дефектуры.

Компания «Биокад», поставляющая карбоплатин и оксалиплатин, подтвердила РБК, что повысила стоимость карбоплатина из-за роста затрат на субстанции и материалы. В компании предупредили, что из-за роста цен на платину проблема с выпуском платиносодержащих препаратов может сохраниться. Еще один поставщик карбоплатина, «Фармасинтез», сократил продажи: в январе—апреле 2025 года компания поставила 177,1 тысячи упаковок препарата, а за тот же период 2026 года — 28,3 тысячи.