«Оптимизировали, начался ад»: в Краснодаре люди ночуют в очередях в единственный онкодиспансер, регион вышел в лидеры по смертности от рака

В комментариях жители пишут, что раньше в городе работали два онкодиспансера — городской и краевой — и подобных очередей не было. «Потом объединили, и начался этот ад. Оптимизация называется», — отмечает один из пользователей. Пациенты и их родственники описывают тяжелую ситуацию внутри учреждения.

«Место очень тяжелое. Над ослабевшими пациентами врачи издеваются, загоняя их в бесконечные лабиринты из очередей», — пишет одна из комментаторов. Другая вспоминает лечение родственника: «Я, крепкая здоровая женщина, за день обследования была вымотана и опустошена. Толпы обреченных больных, мрачные коридоры. Если ад на земле есть, это там».

По данным Минздрава за март, Краснодарский край занимает первое место в России по смертности от онкологических заболеваний. После постановки диагноза пять и более лет в регионе живут лишь 49% пациентов, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет около 67%.