В десятках регионов России возник дефицит препаратов для лечения рака

В десятках регионов России в аптеках нет препаратов против рака, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на профильные организации. По данным издания, препарат этопозид отсутствует в аптеках в 80 регионах, а метотрексат — в 57.

Врачи отмечают, что оба препарата критически важны для лечения онкологических и гематологических заболеваний, особенно у детей. У этопозида и метотрексата нет полноценных аналогов, а замена форм выпуска (например, таблеток на инъекции) возможна не всегда, поскольку зависит от схемы терапии.

Аналитики фиксируют снижение поставок, особенно в таблетированной форме. Так, в первом квартале 2026 года объем поставок этопозида сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По метотрексату общий объем вырос, но поставки таблеток остаются на низком уровне и не покрывают растущий спрос.

В Росздравнадзоре при этом отрицают нехватку лекарств. Однако эксперты предупреждают, что дефицит может привести к нарушению протоколов лечения и ухудшению долгосрочных результатов терапии у пациентов.



Жительница Санкт-Петербурга рассказала изданию «7х7», что в марте в городских аптеках появился метотрексат, но его разобрали за два дня. По ее словам, дженерики российских компаний «Северная звезда» и «Озон» вызывают сильные побочные эффекты. Также она пожаловалась на дефицит еще одного противоопухолевого препарата — весаноида.