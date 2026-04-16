«Российские вакцины „Онкорна“ и „Онкопепт“ применяются без данных об эффективности и безопасности. Это нарушение этики» — Илья Ясный

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пациенты хорошо переносят новые вакцины «Онкорна» и «Онкопепт». Обе они предназначены для терапии колоректального рака. Ее слова цитирует РИА «Новости».

«Мы можем сегодня констатировать, что обе вакцины хорошо переносятся без каких-то побочных эффектов. Очень надеемся на их эффективность», — заявила Скворцова.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о получении разрешения на клиническое применение м-РНК вакцины «Онкорна». Такое же разрешение для «Онкопепта» было получено еще в прошлом году. 31 марта доза «Онкопепта» была впервые введена пациенту, сейчас он получил уже три дозы. 20 апреля планируется ввести «Онкопепт» второму пациенту. Всего в рамках использования вакцины обработано 543 обращения, отобрано для лечения 24 пациента

Руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures в разговоре с The Insider рассказал, что применение вакцин сейчас противоречит международным правилам испытаний лекарств:

«Поскольку по этим вакцинам нет никаких данных об их эффективности и безопасности, их применение за рамками клинических исследований неэтично и противоречит международным нормам. Возможно, за разработкой стоят „нужные люди“, возможно, есть желание продемонстрировать, что Россия и в изоляции способна на прорывы, но так нельзя. С другой стороны, немногие страны могут произвести такие вакцины, и если бы это не преподносилось бы как уже доказанно эффективное лекарство, можно было бы говорить о хороших достижениях».

Как писал ранее The Insider, в 2024 году в российское законодательство были внесены изменения, позволяющие применять индивидуализированные биомедицинские продукты без прохождения полного цикла крупных клинических исследований. Таким образом, после ограниченной первой фазы препарат получил разрешение на использование в клинической практике. Согласно международным стандартам, клиническое применение вакцины допустимо только после проведения трехфазных испытаний: