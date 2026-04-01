Минздрав РФ объявил о первом применении вакцины от меланомы

В НМИЦ радиологии Минздрава России пациент впервые в клинической практике получил персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для борьбы с меланомой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Пациент — 60-летний житель Курской области. Сейчас он получает иммунотерапию, однако риск прогрессирования заболевания сохраняется. Применение вакцины рассматривается как средство контроля над заболеванием. Препарат вводится внутримышечно и однократно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что сейчас завершается работа по включению такой вакцины в программу ОМС. Вакцины от рака уже внесены в проект постановления о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026–2028 годы. Сейчас синтезируется вакцина для второго пациента.

В ноябре прошлого года Минздрав РФ выдал разрешения на использование двух онковакцин: «Неоонковака» для лечения неоперабельной меланомы и «Онкопепта» для пациентов с метастатическим колоректальным раком. Оба препарата изготавливают персонально для каждого пациента на основе его генетического анализа опухоли и других биоматериалов.

«Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — заявил тогда Мурашко.

Онковакцины разрабатывают совместно НИЦЭМ Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Блохина.