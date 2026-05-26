Новым бизнес-омбудсменом РФ станет президент РСПП Александр Шохин. Должность была вакантна четыре года

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 74-летний Александр Шохин, станет новым уполномоченным по защите прав бизнеса, сообщили в Кремле. При этом он сохранит свой пост в РСПП. По словам Дмитрия Пескова, институт омбудсмена претерпит изменения:

«У него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт госслужбы, это не будет государственная должность, а это будет, скорее, общественная».

Ранее сегодня Александр Шохин на встрече с Владимиром Путиным призвал изменить формат работы уполномоченного, учредив автономную некоммерческую организацию вместо того, что было. По словам главы РСПП, государство должно выступать учредителем реформированного института совместно с ведущими бизнес-объединениями, в том числе самим союзом предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, «Деловой Россией» и «Опорой России». Сам омбудсмен должен возглавить наблюдательный совет новой АНО.

Помимо этого, он также обсудил с Путиным введение срока давности по приватизационным сделкам. Ранее сегодня Госдума приняла соответствующий закон. Согласно ему, если приватизация была проведена с нарушениями, срок давности составляет три года с момента выявления нарушения и не может превышать 10 лет с момента выбытия имущества из публичной собственности.

Официально Шохин еще не назначен на должность, так как для этого понадобится внести изменения в закон об уполномоченном, отметил он:

«Нам хотелось бы, и мы понимаем, что идеальным вариантом было бы, если бы президент [России Владимир Путин] внес этот законопроект, поскольку структура все-таки при президенте. Было бы неправильно переадресовывать соответствующее поручение правительству или депутатам».

По словам Шохина, аппарат бизнес-омбудсмена будет работать на базе АНО «Платформа по обращениям предпринимателей». Эта структура была создана в 2019 году по поручению Путина. Она выступает учредителем сервиса «ЗаБизнес.рф», призванного обрабатывать жалобы на действия силовиков. Одним из членов наблюдательного совета значится председатель «Деловой России», олигарх Алексей Репик. После начала полномасштабной российско-украинской войны расследователи называли его ответственным за застройку разрушенного и аннексированного Мариуполя. По данным проекта Scanner Project, несмотря на это, Репик свободно вел бизнес в США и ФРГ.

Пост уполномоченного оставался вакантным с осени 2022 года, когда его покинул Борис Титов. Он отказался претендовать на третий срок, объяснив это тем, что «заниматься такой непростой работой больше 10 лет, как говорится, too much».