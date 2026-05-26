Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности исков о незаконной приватизации. Дел о коррупции и экстремизме это не коснется

Госдума приняла во втором и третьем чтении внесенный правительством закон о 10-летнем сроке исковой давности по делам о незаконной приватизации. Он вносит поправки в статью 217 первой части Гражданского кодекса РФ («Приватизация государственного и муниципального имущества»). В новой редакции она дополняется положением, согласно которому, если приватизация была проведена с нарушениями, срок давности составляет три года с момента выявления нарушения и не может превышать 10 лет с момента выбытия имущества из публичной собственности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом», — говорится в пояснительной записке. При этом закон не распространяется на дела о коррупции и экстремизме. Также сроки исковой давности не будут ограничиваться 10 годами для собственности религиозных организаций. По замыслу законодателей, это сохраняет возможность для возвращения церкви национализированного после революции и приватизированного после распада СССР имущества.

Ранее сегодня Мосгорсуд в апелляции утвердил решение о признании «экстремистским объединением» корпорации Almaz Capital Partners, управляющим партнером которой является предприниматель Александр Галицкий, сообщил ТАСС. Также суд утвердил решение об обращении в доход государства имущества Галицкого на 8 млрд рублей. Речь идет о квартире, 5 машино-местах бизнесмена в Москве, загородном коттедже, включающем жилой дом, хозблок и гараж, а также земельном участке в Московской области и деньгах на банковских счетах. Галицкий ранее покинул Россию по паспорту Голландии. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации Almaz значится Европейский банк реконструкции и развития, участвующий в финансировании силовых структур Украины. Галицкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицает, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.

Несколько месяцев назад Александр Галицкий оказался в центре семейного скандала: его супруга Алия подала иск о разделе имущества, после чего суд арестовал активы инвестора. Вскоре Алия Галицкая сама оказалась фигуранткой дела о клевете и вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Ее отправили в СИЗО, где она покончила с собой. Как сообщал телеканал «Дождь», перед отправкой в СИЗО Галицкая записала видеообращение, где обвиняла бывшего мужа в неверности, похищении детей и проукраинских взглядах: он якобы одобрял деятельность Зеленского и поддерживал Украину в войне с Россией, как минимум на словах.