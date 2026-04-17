Правительство внесло в Госдуму законопроект о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Российское правительство накануне, 16 апреля, окончательно одобрило законопроект о предельном десятилетнем сроке давности по делам о приватизации. Он был внесен в нижнюю палату парламента. Документ предполагает, что норма не будет распространяться на антикоррупционные и «антиэкстремистские» иски. 

Законопроект предполагает изменения в статью 217 Гражданского кодекса (ГК). Она содержит основные положения о приватизации. 

Инициатива правительства предлагает закрепить общие сроки давности для исков об изъятии имущества, которое было приватизировано с нарушениями. Как отмечало Минэкономразвития, нынешняя судебная практика не учитывает сроки исковой давности при спорах об имуществе, приватизированном 15–30 лет назад. Это формирует неопределенность критериев законности приобретаемого имущества.

Сроки давности для подачи исков по вопросу приватизированного с нарушениями имущества по общему правилу ГК составят три года с момента выявления нарушения. Эти сроки «во всяком случае» не смогут превышать десять лет с момента выбытия имущества из собственности государства. 

Отдельно уточняется, что эти правила не будут распространяться на имущество, которое было изъято по антикоррупционным и «антиэкстремистским» искам. 

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что такая инициатива «даст сигнал о гарантиях собственности» тем лицам, которые инвестировали в предприятия долгие годы, даже в случаях, когда при приватизации не все процедуры были выполнены в соответствии с законом. 

О разработке поправок о сроках давности по делам о приватизации стало известно еще в начале февраля. На прошедшем в конце месяца заседании Совета по кодификации гражданского законодательства при президенте глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что властям нужно «удержать доверие собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х», и одновременно привлечь новые инвестиции. Он, однако, признавал, что на фоне новостей об изъятии частных предприятий сделать это «крайне затруднительно».

Национализация начала набирать обороты после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Если изначально она касалась активов зарубежных компаний, то позднее под национализацию стало попадать имущество и российских бизнесменов, истребованное по искам Генпрокуратуры. Например, в 2025-м в пользу государства изъяли активы владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино», а затем передали их в пользу Россельхозбанка. В сентябре того же года суд национализировал крупнейшее нотное издательство «Музыка», которое отошло фонду виолончелиста Сергея Ролдугина. Последнего в СМИ называют «кошельком» Владимира Путина. В июне 2025-го суд национализировал аэропорт Домодедово, позднее его купил другой аэропорт — Шереметьево. 

