У экс-зама Шойгу Цаликова изъяли активы на 5,5 млрд рублей. Изначально в иске были 7 млрд рублей, пресс-служба суда исправила старый пост

Ни пресс-служба суда, ни госагентства пока не сообщили об удовлетворении иска.

Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме по ходатайству Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что в материалах есть сведения о госконтрактах, заключенных Минобороны.

В числе изъятого имущества называются помещения в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу, участок в Домодедово, недвижимость в Хамовниках и Мещанском районе Москвы. Ответчиками по иску, помимо Руслана Цаликова, выступали два его сына, две дочери и двое зятьев, а также мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Россияны Марковской, предприниматель Тимур Исаков и компании «Сандора», «Тектум» и «Доминус Зед».

Цаликова задержали в марте по делу о хищениях, совершенных в 2017–2024 годах. Ему вменяют в вину создание преступного сообщества, растрату, отмывание денег и получение взяток. Суд отправил его под домашний арест.

Как писал «Коммерсантъ», Цаликов, по версии следствия, получал взятки, в том числе мотоцикл стоимостью около 2,3 млн рублей и 50 млн рублей наличными, за покровительство подрядчикам Минобороны. Он также обвиняется в причастности к хищению более 6,6 млрд рублей при поставках вещевого имущества для армии через «Военторг».

Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны с 2015 года и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. После смены руководства ведомства в 2024 году был уволен, а затем стал фигурантом уголовного дела, как и многие другие высокопоставленные сотрудники Минобороны.