Бывший первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов задержан по делу о создании преступного сообщества

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время решается вопрос об избрании Цаликову меры пресечения.

Следственный комитет сообщил, что Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, растрате бюджетных средств, легализации похищенных денег и получении взяток. По версии следствия, участники этого сообщества в 2017–2024 годах совершали хищения бюджетных средств, после чего легализовывали похищенное.

По предъявленным обвинениям Цаликову может грозить до 25 лет лишения свободы.

Как уточнили в СК, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные совместно с ФСБ, следственным департаментом МВД и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

ТАСС также сообщает, что ранее Цаликов проходил свидетелем по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. По данным источников агентства в правоохранительных органах, он трижды давал показания на стадии расследования и был допрошен в суде со стороны обвинения.



Руслан Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с декабря 2015 года и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. Он курировал в ведомстве вопросы строительства, имущественных отношений, жилищного обеспечения военных, финансового контроля и ряд других направлений.

17 июня 2024 года президент Владимир Путин освободил Цаликова от должности первого заместителя министра обороны. Одновременно своих постов лишились и другие заместители главы ведомства — Татьяна Шевцова, Николай Панков и Павел Попов.

После отставки Цаликов участвовал в выборах в Верховный Хурал (парламент) Тувы по списку «Единой России» и в сентябре 2024 года получил депутатский мандат. Источники ТАСС в региональном парламенте сообщали, что его рассматривали как возможного кандидата на пост сенатора от республики, однако назначение так и не состоялось.

С 2022 года Цаликов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. Ограничения были введены после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

