Бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова отправили под домашний арест, хотя по делу о преступном сообществе ему грозит от 15 лет

Басманный районный суд Москвы отправил бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова под домашний арест на 1 месяц и 29 суток. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в этот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении против Цаликова уголовного дела о создании преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следствия, участники этого сообщества в 2017–2024 годах совершали хищения бюджетных средств, после чего легализовывали похищенное и получали взятки.

Следствие утверждает, что Цаликову вменяются 12 эпизодов растраты и легализации денежных средств, а также два эпизода получения взятки. По наиболее тяжкой из предъявленных статей — об организации преступного сообщества должностным лицом — предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

Руслан Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны России с декабря 2015 года и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. В июне 2024 года президент Владимир Путин освободил его от должности. В тот же день своих постов лишились и другие заместители главы ведомства.

