Бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова обвиняют в получении взяток мотоциклом и 50 млн наличных — «Коммерсантъ»

Следствие считает, что бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов получил взятки мотоциклом и 50 млн рублей наличными за покровительство подрядчикам Минобороны. Об этом со ссылкой на следственный комитет сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, первый эпизод относится к июлю 2019 года. Председатель совета директоров компании ОАО «Бамстройпуть» Антон Абдурахманов якобы передал Цаликову мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью около 2,3 млн рублей. Транспортное средство оформили на сына чиновника. Абдурахманов заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.

Второй эпизод, как утверждает следствие, произошел в апреле 2020 года. По версии СК, бенефициар подрядной компании Минобороны АО «Военно-строительная компания» (АО «ВСК») Владимир Семенов принес Цаликову в кабинет на Фрунзенской набережной кожаную сумку с 50 млн рублей наличными за «общее покровительство» и содействие при получении и исполнении государственных контрактов.

По данным «Коммерсанта», этот эпизод стал известен следствию в ходе расследования другого уголовного дела о хищении более 9 млрд рублей. Его ведет Следственный департамент МВД, а среди фигурантов дела — первый заместитель министра строительства «ДНР» Юлия Мерваезова, руководитель «Главного военно-строительного управления № 8» Вадим Выгулярный, а также руководитель АО «ВСК» Евгений Горбачев и бенефициар компании Владимир Семенов.

По версии следствия, Цаликов также руководил преступным сообществом, которое похитило из бюджета более 6,6 млрд рублей при поставках вещевого имущества для армии через компанию «Военторг». Бывшему замминистра вменяют создание преступного сообщества, 12 эпизодов растраты, легализацию похищенных средств и два эпизода получения взятки. По предъявленным обвинениям, Цаликову грозит от 15 до 25 лет заключения.

Цаликов был задержан 5 марта. В тот же день Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил его под домашний арест на 1 месяц и 29 суток. По данным «Коммерсанта», суд учел состояние здоровья 69-летнего чиновника и его заслуги перед государством.

Руслан Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с декабря 2015 года и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. В июне 2024 года президент Владимир Путин освободил его от должности. По данным «Коммерсанта», свою вину по предъявленным обвинениям Цаликов не признает.

Спустя неделю после ареста Цаликова лишился своего кресла еще один чиновник из окружения Шойгу. 12 марта Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности, генерала Павла Коновальчика, который пришел в аппарат Совбеза летом 2024 года вместе с бывшим министром обороны. Коновальчик считался человеком из команды Шойгу и ранее служил в подразделениях военной разведки, связанных с радиоразведкой и кибероперациями.

