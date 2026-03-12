Путин уволил из Совбеза генерала Коновальчика, пришедшего вместе с Шойгу из Минобороны и связанного со структурами киберопераций

Владимир Путин освободил генерала Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ 12 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

Коновальчик занял этот пост летом 2024 года — вскоре после того, как бывший министр обороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза. Российские СМИ тогда писали, что он пришел в аппарат вместе с Шойгу из Минобороны и считается человеком из его команды.

Павел Коновальчик — офицер военной разведки технического профиля. Согласно исследованию американского аналитического центра CNA, в начале 2010-х годов он командовал 180-й отдельной бригадой радиоразведки особого назначения ГРУ, базировавшейся под Санкт-Петербургом. Данные базы Rusprofile показывают, что с апреля 2011 года Коновальчик значился руководителем воинской части № 61913, расположенной в поселке Большая Ижора Ленинградской области. Эта информация совпадает с описанием подразделения ГРУ под Санкт-Петербургом в докладе CNA.

В том же исследовании отмечается, что ранее Коновальчик был связан с 85-м центром специальной службы ГРУ (воинская часть № 26165). Это подразделение военной разведки западные расследования и обвинительные документы Минюста США связывают с хакерской группировкой Fancy Bear (APT28), которую обвиняли в кибератаках на Демократическую партию США, правительства европейских стран и международные организации.

Украинские и некоторые российские источники также связывали Коновальчика с так называемыми войсками информационных операций, созданными в Вооруженных силах России в начале 2010-х годов. О формировании такой структуры еще в 2014 году сообщал источник ТАСС в Минобороны, отмечая, что ею будет руководить «военачальник в генеральском звании». В ряде публикаций утверждалось, что эту структуру мог возглавлять именно Коновальчик, однако независимого подтверждения этому нет. Позднее существование войск информационных операций было подтверждено официально: в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу заявил в Госдуме, что такие войска уже созданы. При этом имя их руководителя или начальника этой структуры публично никогда не раскрывалось.

Увольнение Коновальчика произошло спустя неделю после ареста другого чиновника из окружения Шойгу — бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. 5 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении против него уголовного дела о создании преступного сообщества. По версии следствия, в 2017–2024 годах участники этого сообщества занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток. В тот же день Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест. Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 по 2024 год и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу.

