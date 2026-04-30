Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.88

EUR

87.78

OIL

97.22

Поддержите нас

350

 

 

 

 

 

Новости

Генпрокуратура требует изъять имущество на 7 млрд рублей у экс-зама Шойгу Руслана Цаликова

The Insider
Фото: РИА "Новости"

Фото: РИА "Новости"

В Никулинский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову и его доверенным лицам. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество и денежные средства на сумму свыше 7 млрд рублей. Речь идет о земельных участках и зданиях в Подмосковье и Северной Осетии, автомобилях премиум-класса, а также денежных средствах, оформленных на доверенных лиц и аффилированные компании.

Согласно данным на сайте суда, ответчиками по делу, помимо самого Цаликова, проходят Гогаев Г.П., Гогаева Ю.Р., Гогичаев Ч.А., Гогичаева Е.Р., Исаков Т.Ф., Марковская В.В., а также компании ООО «Доминус Зед», ООО «Сандора», ООО «Тектум» и родственники экс-чиновника — Цаликов Д.Р., Цаликов З.Р. и Цаликов Р.Х.

Как уточняет РБК, Даниэль и Заур Цаликовы — сыновья бывшего замминистра, Елизавета Гогичаева и Юлия Гогаева — его дочери, а Гогичаев и Гогаев — их супруги. По данным издания, компания «Доминус Зед» принадлежит сыновьям Цаликова и занимается недвижимостью, «Тектум» также управляет недвижимостью и связана с его дочерьми, а среди учредителей «Сандоры» есть структуры, связанные с «Военторгом».

Цаликов был задержан в марте по делу о хищениях в 2017–2024 годах. Ему вменяют создание преступного сообщества, растрату, отмывание денег и получение взяток. Суд отправил его под домашний арест.

Как писал «Коммерсантъ», следствие считает, что Цаликов получал взятки, в том числе мотоцикл стоимостью около 2,3 млн рублей и 50 млн рублей наличными за покровительство подрядчикам Минобороны. По версии следствия, он также причастен к хищению более 6,6 млрд рублей при поставках вещевого имущества для армии через «Военторг».

Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны с 2015 года и считался одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. После смены руководства ведомства в 2024 году он был уволен, а затем стал фигурантом уголовного дела на фоне серии арестов высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте