Венгрия восстановит запрет на импорт украинской сельхозпродукции после его случайной отмены

Правительство Венгрии восстановит запрет на импорт украинской сельхозпродукции, который случайно прекратил действие после смены власти. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook, а ранее написал Euractiv со ссылкой на представителя венгерского правительства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр позднее написал в Facebook, что правительство отзывает намерение страны выйти из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Он не уточнил, когда именно запрет вступит в силу.

По словам собеседника Euractiv, ограничения отменились из-за «законодательной ошибки». После прихода к власти партии «Тиса» Петера Мадьяра парламенту пришлось пересматривать около тысячи указов, принятых при режиме чрезвычайного положения Виктора Орбана. Запрет на украинский импорт, действовавший с 2023 года, в итоге «не был учтен».

В правительстве заявили, что кабинет Мадьяра уже принял «срочные меры» для быстрого восстановления запрета. Министр сельского хозяйства Венгрии Сабольч Бона также заявил, что власти не позволят украинскому импорту «угрожать средствам к существованию» местных фермеров.

Ограничения распространяются примерно на 20 категорий продукции, включая говядину, свинину, мясо птицы, яйца, зерно, муку, подсолнечное и рапсовое масло. По словам Боны, в окончательный список, вероятно, добавят и мед.



В мае 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, ЕС отменил пошлины на украинскую сельхозпродукцию, чтобы поддержать экономику Украины. Рост импорта более дешевых украинских товаров вызвал недовольство фермеров в соседних с Украиной странах. После этого Венгрия, Польша и Словакия ввели временные запреты на импорт украинского зерна, а в мае 2023 года Еврокомиссия согласилась ограничить импорт некоторых украинских сельхозтоваров в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию. В сентябре 2023 года общеевропейские ограничения истекли, но Венгрия, Польша и Словакия сохранили односторонние запреты, несмотря на возражения Брюсселя.