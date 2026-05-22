Бывший наемник ЧВК Вагнера и еще трое заключенных до смерти избили программиста в краснодарском СИЗО

В краснодарском СИЗО-1 четверо заключенных до смерти избили 47-летнего программиста, оказавшегося в изоляторе по делу о «бытовом конфликте». Среди участников избиения был бывший наемник ЧВК Вагнера Геннадий Сергеев, награжденный медалью «За отвагу». На опубликованный приговор по делу обратила внимание «Медиазона». Суд признал, что драка стала возможна в том числе из-за нехватки сотрудников ФСИН: в СИЗО был некомплект более 56%.

Октябрьский районный суд Краснодара в декабре 2025 года приговорил Сергеева к 9,5 года колонии строгого режима, а другого фигуранта дела, Антона Зуева, — к 10 годам. Дела еще двоих участников драки выделили в отдельное производство: преследование одного из них прекратили после подписания контракта с Минобороны.

Согласно материалам суда, драка произошла ночью 21 января 2025 года в переполненной камере, где содержались 16 человек. Один из заключенных после распития самогона начал будить сокамерников ударами свернутого листа бумаги. Когда он подошел к спавшему на полу программисту, между ними завязался конфликт, который следствие назвало «искусственно созданным». После этого трое заключенных начали избивать мужчину кулаками и ногами, позже к ним присоединился Сергеев. Избиение продолжалось около часа, после чего заключенные связали программиста и попытались смыть кровь, а также договориться о версии событий для сотрудников ФСИН.

По данным экспертизы, у погибшего обнаружили не менее 61 травмы, включая переломы ребер, разрыв печени, повреждения внутренних органов и оскольчатый перелом скулы. Смерть наступила от тупой травмы, осложнившейся тяжелым травматическим шоком.

В приговоре отдельно приводятся объяснения руководства СИЗО, согласно которым изолятор работал в условиях острого кадрового дефицита: из 178 сотрудников отдела режима и надзора фактически службу несли только 77 человек. Из-за этого один сотрудник мог одновременно отвечать за 5–8 постов, а часть камер оставалась без полноценного контроля.

В марте директор ФСИН Аркадий Гостев сообщал, что общий некомплект сотрудников службы превысил 30,5%, а в ряде региональных управлений вакантны более половины должностей. Бывший ведущий аналитик УФСИН по Москве Анна Каретникова в комментарии The Insider предупреждала, что при дефиците кадров выше 50% «система начинает рушиться». По ее словам, у ФСИН есть «запас прочности» за счет совмещения постов, однако при длительном некомплекте сотрудники выгорают и увольняются, а нагрузка становится неконтролируемой.

Каретникова также связывала кадровый кризис с войной против Украины. По ее словам, часть сотрудников ушла на фронт по контракту, а возвращение бывших заключенных с войны изменило внутреннюю иерархию в колониях и СИЗО: «Сегодня они зеки, а завтра — „герои СВО“».

Ранее правозащитники сообщали о случаях насилия в отношении антивоенных заключенных в российских СИЗО. В 2023 году активист Игорь Паскарь, осужденный на 8,5 года за поджог Z-баннера и бросок коктейля Молотова в здание ФСБ в Краснодаре, рассказал, что после этапирования в СИЗО Новочеркасска его поместили в так называемую «Z-хату» — камеру с заключенными, поддерживающими войну против Украины. По словам Паскаря, после того, как он заявил, что выступает против войны, сокамерники избили его и потребовали добиваться перевода в другую камеру. Позже его перевели в «красную» камеру для заключенных, «не ужившихся в общей массе». Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Паскаря политзаключенным.