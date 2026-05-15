Российские маркетплейсы в апреле потеряли до 10% трафика из-за блокировок VPN — «Коммерсантъ»

Пользовательская активность на маркетплейсах снизилась после того, как Минцифры потребовало у российских сайтов и приложений блокировать входящий VPN-трафик. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Digital Budget, наибольшее падение наблюдается у Wildberries: мобильный трафик сократился на 10%, а десктопный — на 6%. У Ozon и «Яндекс Маркета» мобильный трафик упал на 3%, у «Авито» — на 1,5%.

По оценкам продавцов, падение выручки в апреле составило от 3% до 30% по сравнению с мартом, рассказала «Ъ» представитель ГК «КОРУС Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова. По ее словам, продавцы напрямую связывают это с блокировками VPN. Согласно оценкам, приведенным изданием, реальные потери маркетплейсов могут достигать 7 млрд рублей.

В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что такие меры, как ограничение VPN-трафика, «однозначно затрудняют пользование российскими сервисами как покупателям внутри страны, так и за рубежом». «Значительная часть аудитории использует VPN в фоновом режиме для доступа к другим сервисам, и любые сбои или задержки напрямую ухудшают пользовательский опыт внутри приложений», — пояснила директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина.

В начале апреля стало известно, что Минцифры разослало крупнейшим российским интернет-компаниям методичку с требованием к 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. Исследователи проекта RKS Global сообщали, что 22 из 30 самых популярных в России приложений для Android от российских компаний детектируют VPN, а 19 их них также отправляют эту информацию на свои серверы.