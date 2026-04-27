Минцифры объяснило недоступность российских сервисов через VPN «защитой данных»

Российские онлайн-сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN ради безопасности, утверждают в Минцифры. Особенно это касается государственных платформ, где хранятся персональные данные пользователей, добавили в министерстве:

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации».

При этом ключевые сервисы, в том числе государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать для тех, кто находится за рубежом, уверяют в министерстве. В случае если они не открываются, ведомство рекомендовало сменить тип подключения. На «Госуслугах» в ближайшее время можно будет пожаловаться на сервисы, требующие отключить VPN даже тогда, когда он не используется.

В середине апреля ряд российских сервисов начал ограничивать доступ к приложениям и сайтам для пользователей, которые используют средства для обхода блокировок. При входе на эти ресурсы с активированным VPN появляется информация о «действующих ограничениях» по «требованию регулятора». Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев прямо говорил, что ведомство пытается добиться снижения использования VPN россиянами.

«Во-первых, Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN. Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз: не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось. Во-вторых, мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — объяснил он.

В апреле стало известно, что Минцифры разослало методические рекомендации крупнейшим российским интернет-компаниям, в которых им поручено к середине месяца ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. В методичке отмечается, что выявление VPN на смартфонах iPhone «существенно ограничено» из-за особенностей операционной системы iOS, которая не позволяет приложениям получать данные из других сервисов.

За использованием VPN на Android тем временем следят как минимум 22 из 30 самых популярных российских приложений, выяснили ранее эксперты проекта RKS Global. Речь идет в том числе о «Яндекс.Картах», «Самокате», «VK Видео», «Т-Банке» и «Одноклассниках».