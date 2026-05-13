Роспотребнадзор отказался поделиться данными о качестве воды и песка в Анапе. Это запретила правительственная комиссия

Правительственная комиссия Краснодарского края запретила Роспотребнадзору делиться со СМИ и блогерами пресс-релизами о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в регионе. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на официальный запрос депутата Анапы Олега Янцена. Документ опубликовал эколог Евгений Витишко.

Как следует из документа, Роспотребнадзор регулярно направляет результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе в 2024 году. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами, к массовой гибели дельфинов и птиц.

Ведомство при этом добавляет, что по протоколу правительственной комиссии «запрещено направление в СМИ и блогосферу пресс-релизов, комментариев и иной информации, касающихся мероприятий по ликвидации последствий ЧС». 

«Секрет, он и в Африке секрет, а не только в Анапе. Могу представить, какие ответы будут по Туапсе... Ведь за почти четыре недели мы только раз увидели в канале Оперштаба, что есть какие-то превышения в воздухе. Напомню, что в нефти около 1000 различных химических веществ, и что в почве, воде, пляже, растениях, собаках и птицах, пока известно одному Богу...» — написал Витишко. 

Власти Анапы ранее заявляли, что намерены открыть городские пляжи для отдыхающих до 1 июня. Это заявление вице-премьер Виталий Савельев сделал в конце марта, но после этого на побережье фиксировали новые выбросы нефтепродуктов. 

