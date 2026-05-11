На Кузбассе забили несколько тысяч коров из-за вспышки нодулярного дерматита

Руководство животноводческого комплекса "Ваганово" в Кемеровской области, где ранее, по сообщениям местных жителей, забили около 2 тысяч молочных коров, заявило, что причиной стала вспышка нодулярного дерматита. Об этом пишет местное издание NGS 42.

«На предприятии продолжает действовать усиленный санитарный режим. Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания. Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций», - говорится в официальном ответе предприятия.

Издание RusNews написало, что в село Тарасово прибыли неизвестные люди для вакцинации скота якобы от пастереллёза, при этом никаких документов не предъявили. Одна из местных фермеров Татьяна Киприянова заявила в видеообращении об опасениях, что скоту введут вакцину от ящура, которая из-за жары может привести к ложноположительным результатам.

Еще 8 мая в редакцию обратились местные жители и заявили, что на въезде в поселок Ваганово организовали блокпосты. Позднее фермеры из Промышленновского районна, где расположен поселок, рассказали, что им запрещают вывозить скот за пределы района и сдавать молоко, невзирая на то, что официальный карантин объявлен не был.