Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

139

 

 

 

 

 

Новости

На Кузбассе забили несколько тысяч коров из-за вспышки нодулярного дерматита

The Insider
Иллюстрация к материалу

Руководство животноводческого комплекса "Ваганово" в Кемеровской области, где ранее, по сообщениям местных жителей, забили около 2 тысяч молочных коров, заявило, что причиной стала вспышка нодулярного дерматита. Об этом пишет местное издание NGS 42. 

«На предприятии продолжает действовать усиленный санитарный режим. Специалисты проводят мониторинг для определения источников заноса заболевания. Продолжаем работу с Управлением ветеринарии и Россельхознадзором по выполнению всех рекомендаций», - говорится в официальном ответе предприятия. 

Издание RusNews написало, что в село Тарасово прибыли неизвестные люди для вакцинации скота якобы от пастереллёза, при этом никаких документов не предъявили. Одна из местных фермеров Татьяна Киприянова заявила в видеообращении об опасениях, что скоту введут вакцину от ящура, которая из-за жары может привести к ложноположительным результатам. 

Еще 8 мая в редакцию обратились местные жители и заявили, что на въезде в поселок Ваганово организовали блокпосты. Позднее фермеры из Промышленновского районна, где расположен поселок, рассказали, что им запрещают вывозить скот за пределы района и сдавать молоко, невзирая на то, что официальный карантин объявлен не был. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте