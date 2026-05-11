Рост мировых цен на нефть пока не ударил по европейцам благодаря налоговым мерам — Bloomberg

В Европе пока не наблюдается существенного падения спроса на нефть и нефтепродукты, несмотря на резкий рост цен на фоне войны с Ираном и перебоев с поставками через Ормузский пролив, пишет Bloomberg.

По данным консалтинговой компании Energy Aspects, спрос на дизель, бензин, авиационное топливо и другие нефтепродукты в Европе остается примерно на уровне средних сезонных показателей последних пяти лет. Аналитики отмечают, что европейским правительствам удалось частично смягчить последствия ценового шока для потребителей. В ряде стран были вновь введены налоговые льготы и снижены ставки НДС на топливо.

«Европейские правительства быстро вернули налоговые льготы, снизили НДС и приняли другие меры, чтобы уменьшить влияние стремительного роста оптовых цен на потребителей», — заявил глава отдела анализа спроса Energy Aspects Кун Весселс. По его словам, результатом стал «разрыв между розничными ценами и рыночными сигналами»: мировые цены на нефть резко выросли, однако потребители в Европе пока ощущают это не в полной мере.

После начала конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив цены на нефть резко выросли из-за опасений дефицита поставок. Аналитики ожидали признаков так называемого «разрушения спроса» — снижения потребления топлива из-за высоких цен, которое могло бы компенсировать нехватку нефти на рынке.

Однако, по данным Energy Aspects, европейский спрос на нефтепродукты пока остается устойчивым.