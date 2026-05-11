Трамп заявил, что договорился об освобождении пятерых заключенных в России и Беларуси

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился освобождения трех польских и двух молдавских заключенных в Беларуси и России. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social 11 мая.



По словам Трампа, президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи в сентябре прошлого года просил его содействовать освобождению из беларуской тюрьмы журналиста и активиста Андрея Почобута. «Сегодня Почобут свободен благодаря нашим усилиям», — написал Трамп. Имена других освобожденных он не назвал.



Американский президент также поблагодарил лидера Беларуси Александра Лукашенко «за сотрудничество и дружбу».



По данным белорусского правозащитного проекта «Зеркало», журналист и активист польской диаспоры Андрей Почобут был задержан в марте 2021 года. Его признали виновным в разжигании вражды и в призывах к действиям, направленным на причинение вреда интересам государства. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. В 2025 году Почобут стал лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли.



Освобождение заключенных стало частью широкой серии договоренностей с участием Трампа.