Трамп заявил, что договорился об освобождении пятерых заключенных в России и Беларуси

Анджей Почобут на суде, 16 января 2023 года / Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился освобождения трех польских и двух молдавских заключенных в Беларуси и России. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social 11 мая. 

По словам Трампа, президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи в сентябре прошлого года просил его содействовать освобождению из беларуской тюрьмы  журналиста и активиста Андрея Почобута. «Сегодня Почобут свободен благодаря нашим усилиям», — написал Трамп. Имена других освобожденных он не назвал. 

Американский президент также поблагодарил лидера Беларуси Александра Лукашенко «за сотрудничество и дружбу». 

По данным белорусского правозащитного проекта «Зеркало», журналист и активист польской диаспоры Андрей Почобут был задержан в марте 2021 года. Его признали виновным в разжигании вражды и в призывах к действиям, направленным на причинение вреда интересам государства. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. В 2025 году Почобут стал лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли. 

Освобождение заключенных стало частью широкой серии договоренностей с участием Трампа. 

