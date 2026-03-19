Из белорусских колоний вышли несколько политзаключенных, в том числе журналистка Катерина Андреева, сообщают СМИ и правозащитники

Из белорусских колоний освобождены сразу несколько политзаключенных. Об этом сообщают издания «Вот Так» и «Наша Нiва», а также правозащитный центр «Вясна».

По их данным, на свободу вышли журналистка Катерина Андреева, блогер Эдуард Пальчис, правозащитница Настя Лойко, а также участники протестов Микита Залатарев, Сергей Маушук, Кирилл Казей и Николай Куляшов. Список выпущенных заключенных продолжает уточняться.

Обновление 18:45 (мск). Пресс-служба Александра Лукашенко пишет, что освобождены 250 политзаключенных. По данным центра «Вясна», 15 из них депортированы, 235 останутся в Беларуси.

Освобождение произошло на фоне визита в Минск американской делегации. Утром 19 марта государственные СМИ Беларуси сообщили о встрече Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом во Дворце Независимости.

Катерину Андрееву задержали после стрима с площади Перемен в Минске в 2020 году. Позднее ее обвинили в «измене государству» и приговорили к длительному сроку. Ее муж, журналист Игорь Ильяш, остается в заключении.

Ранее подобные контакты уже сопровождались освобождением заключенных. В сентябре 2025 года после переговоров были освобождены 52 человека, в декабре — еще 123.

Это результат усилий, предпринятых США, которые вязли на себя гуманитарную роль в освобождении политзаключенных, говорит в разговоре с The Insider Франак Вячорка.

«Президент Трамп публично заявил, что Лукашенко должен освободить всех [политических] заключенных, и спецпосланник Джон Коул работает над этим. Конечно, мы поддерживаем эти усилия — это спасает жизни, и мы находимся в тесной коммуникации с США.

С другой стороны, Лукашенко надеется, что через это взаимодействие сможет добиться снятия каких-то санкций и выйти из изоляции. Для Лукашенко эти контакты — спасательный круг. Он рассчитывает, что, обменяв политзаключенных на определенные уступки, сможет улучшить свое положение.

Однако пока рано говорить о системных изменениях. Террор и репрессии продолжаются. Около тысячи человек остаются в тюрьмах, появляются новые политзаключенные. Необходимо добиться полной остановки репрессий».