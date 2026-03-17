В Беларуси задержали жену оппозиционера Николая Статкевича. Месяц назад его самого освободили из колонии

В Беларуси недалеко от дома задержали жену оппозиционера и бывшего политзаключенного Николая Статкевича Марину Адамович. Об этом рассказал сам Статкевич в Telegram-канале.

Обновлено: Марину Адамович отпустили после 4,5 часа в Ленинском РУВД Минска. «Не допрашивали, просто держали. Сейчас анализируем, а что это было?» — написал Статкевич.

Статкевич предположил, что причиной задержания стало то, что Адамович 11 марта получила в Праге на открытии 28-го Международного фестиваля документального кино Jeden svět премию Homo Homini чешской правозащитной организации People in Need, которой наградили Статкевича. Он был удостоен награды за «несгибаемое мужество и исключительный вклад в демократическое движение в Беларуси». «Его мужество особенно проявилось, когда после освобождения он оказал сопротивление попытке принудительной депортации и отказался покинуть страну», — отметили организаторы. Сам Статкевич на награждении не присутствовал.

В феврале этого года Статкевича освободили из колонии. В заключении он перенес инсульт, у него возникли проблемы с речью. В один день с ним была помилована художница, политзаключенная Наталья Левая, задержанная в 2024 году и приговоренная к шести годам лишения свободы за донаты оппозиционным организациям и «Полку Калиновского», воюющему в Украине на стороне ВСУ.

Статкевич был арестован еще в мае 2020 года, до президентских выборов и начала массовых протестов. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. Бывший военный и лидер Белорусской социал-демократической партии («Народная громада») Николай Статкевич участвовал в президентских выборах 2010 года и был приговорен к 6 годам колонии за участие в акции протеста 19 декабря. В 2015 году он вышел на свободу и продолжил политическую деятельность.

В сентябре 2025 года он был освобожден в составе группы из 52 политзаключенных в рамках договоренностей между Беларусью и США. Его вывезли из колонии на автобусе для депортации на литовскую границу. Однако в нейтральной зоне он выломал дверь и вышел наружу, заявив, что не намерен покидать страну. После нескольких часов в нейтральной полосе его забрали белорусские военные и вернули в колонию в Глубоком, где он находился до освобождения.