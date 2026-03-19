США снимут санкции с ряда белорусских банков и компаний. Ранее Лукашенко отпустил несколько политзаключенных, граждан Беларуси

США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси и Министерства финансов страны. Об этом заявил спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул.

По его словам, также из всех санкционных списков исключены «Белорусская калийная компания» и «Беларуськалий». При этом с последних двух санкции сняли три месяца назад, также после освобождения политзаключенных, среди которых были Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка тогда отмечал в разговоре с The Insider, что важно, чтобы ЕС, в отличие от США, не снимали санкции с «Беларуськалия».

«“Беларуськалий” был большой историей, пока не было европейских санкций. Сейчас без [снятия] европейских санкций американские не имеют большого значения для Лукашенко. Наверное он надеется, что европейцы будут снимать. Тогда мы потеряем подстраховку. Ведь важно, чтобы новых людей не сажали. Поэтому европейские санкции — это подстраховка».



Ранее стало известно, что после встречи Лукашенко и Коула на свободу вышли несколько белорусских политзаключенных. В частности это журналистка Катерина Андреева, блогер Эдуард Пальчис, правозащитница Настя Лойко, а также участники протестов Микита Залатарев, Сергей Маушук, Кирилл Казей и Николай Куляшов. Список выпущенных заключенных продолжает уточняться.