Иран захватил нефтяной танкер Ocean Koi — Tasnim

Иран захватил нефтяной танкер Ocean Koi, сообщает иранское агентство Tasnim. В публикации говорится, что судно «пыталось создать помехи для экспорта нефти и нанести ущерб интересам иранской нации».

Как уточняет Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, танкер сопроводили к южному побережью Ирана и передали судебным властям.



Согласно данным сервиса Marinetraffic, нефтяной танкер Ocean Koi (IMO: 9255933) шел под флагом Барбадоса. В последний раз его местоположение фиксировалось в Оманском заливе 1 день и 13 часов назад. Судно было переименовано, ранее оно называлось Jin Li.



Ранее США атаковали иранский порт на острове Кешм. В сообщении Центрального командования США говорится, что военные действовали в порядке самообороны.



Блокада США иранских портов продолжается с середины апреля. Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной.