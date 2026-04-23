Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

381

 

 

 

 

 

Новости

США перехватили еще четыре судна: всего под контролем оказались уже шесть танкеров

The Insider
Иллюстрация к материалу

Военные США перехватили как минимум четыре танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их от районов у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и морской безопасности, а также на американское Военное министерство (экс-Минобороны).

По данным источников, были перехвачены танкеры Sevin, Dorena, Deep Sea. Два судна были частично загружены нефтью, третье — полностью, общий объем перевозимого сырья составлял около 4 млн баррелей.

Также Военное министерство сообщило, что «за ночь американские силы провели морскую операцию по перехвату и досмотру подсанкционного судна без флага M/T Majestic X, перевозившего нефть из Ирана, в Индийском океане — в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования». Само судно передает данные о регистрации под флагом Сент-Китс и Невис. Судя по данным систем отслеживания судов, оно находилось у берегов Йемена до 3 апреля, после чего отключило сигнал AIS.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3627

Таким образом, общее число иранских нефтяных танкеров, оказавшихся под контролем США за время конфликта, достигло как минимум пяти, подсчитал The Insider. Все находятся под санкциями США, почти все — супертанкеры класса VLCC/ULCC. 

  • Sevin (IMO: 9357353) — класс Suezmax
  • Dorena (IMO: 9569669) — класс VLCC/ULCC
  • Deep Sea (IMO: 9218492) — класс VLCC/ULCC
  • M/T Majestic X (IMO: 9198317) — класс VLCC/ULCC
  • Tifani (IMO: 9273337) — класс VLCC/ULCC
  • Derya (IMO: 9569700) — класс VLCC/ULCC — заблокировано или захвачено

Dorena, полностью загруженный нефтью, сейчас сопровождается эсминцем ВМС США в Индийском океане после попытки нарушить блокаду, сообщало Центральное командование США (CENTCOM).

Судно Derya, по информации источников, не успело выгрузить иранскую нефть в Индии до истечения срока действия американского разрешения на закупки и фактически оказалось заблокировано у побережья страны. В последний раз его фиксировали у западного побережья Индии в пятницу.

О перехвате Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования сообщалось 21 апреля. В качестве пункта назначения у Tifani был указан Сингапур. По информации платформы TankerTrackers, с 6 апреля Tifani забрал почти 1,9 млн баррелей иранской нефти с острова Харг.

В конце прошлой недели американский миноносец USS Spruance перехватил грузовое судно Touska (IMO: 9328900), шедшее под иранским флагом, в Оманском заливе. Оно также внесено в санкционный список Минфина США. По словам президента Дональда Трампа, военные «пробили отверстие в машинном отделении» и взяли судно под контроль за то, что оно пыталось прорвать морскую блокаду. Тегеран в ответ атаковал американские военные корабли с помощью беспилотников, утверждало иранское агентство Tasnim.

Всего с декабря 2025 года подтвержден захват Соединёнными Штатами 13 судов в рамках различных конфликтов. Речь, в частности, идет и о судах, перевозивших нефть, в том числе российскую, в Венесуэлу.

Захваты Ирана

В свою очередь, Иран также захватывает суда. Но не танкеры и не американские. 22 апреля сообщалось, что Иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили два контейнеровоза: MSC Francesca (IMO: 9401116) под флагом Панамы и Epaminodes (IMO: 9153862) под флагом Либерии. 11 марта 2026 года Иран атаковал балкер Mayuree Naree (IMO: 9323649) под флагом Таиланда. Погибли три человека из экипажа.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте