США перехватили еще четыре судна: всего под контролем оказались уже шесть танкеров

Военные США перехватили как минимум четыре танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их от районов у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и морской безопасности, а также на американское Военное министерство (экс-Минобороны).
По данным источников, были перехвачены танкеры Sevin, Dorena, Deep Sea. Два судна были частично загружены нефтью, третье — полностью, общий объем перевозимого сырья составлял около 4 млн баррелей.
Также Военное министерство сообщило, что «за ночь американские силы провели морскую операцию по перехвату и досмотру подсанкционного судна без флага M/T Majestic X, перевозившего нефть из Ирана, в Индийском океане — в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования». Само судно передает данные о регистрации под флагом Сент-Китс и Невис. Судя по данным систем отслеживания судов, оно находилось у берегов Йемена до 3 апреля, после чего отключило сигнал AIS.
Таким образом, общее число иранских нефтяных танкеров, оказавшихся под контролем США за время конфликта, достигло как минимум пяти, подсчитал The Insider. Все находятся под санкциями США, почти все — супертанкеры класса VLCC/ULCC.
- Sevin (IMO: 9357353) — класс Suezmax
- Dorena (IMO: 9569669) — класс VLCC/ULCC
- Deep Sea (IMO: 9218492) — класс VLCC/ULCC
- M/T Majestic X (IMO: 9198317) — класс VLCC/ULCC
- Tifani (IMO: 9273337) — класс VLCC/ULCC
- Derya (IMO: 9569700) — класс VLCC/ULCC — заблокировано или захвачено
Dorena, полностью загруженный нефтью, сейчас сопровождается эсминцем ВМС США в Индийском океане после попытки нарушить блокаду, сообщало Центральное командование США (CENTCOM).
Судно Derya, по информации источников, не успело выгрузить иранскую нефть в Индии до истечения срока действия американского разрешения на закупки и фактически оказалось заблокировано у побережья страны. В последний раз его фиксировали у западного побережья Индии в пятницу.
О перехвате Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования сообщалось 21 апреля. В качестве пункта назначения у Tifani был указан Сингапур. По информации платформы TankerTrackers, с 6 апреля Tifani забрал почти 1,9 млн баррелей иранской нефти с острова Харг.
В конце прошлой недели американский миноносец USS Spruance перехватил грузовое судно Touska (IMO: 9328900), шедшее под иранским флагом, в Оманском заливе. Оно также внесено в санкционный список Минфина США. По словам президента Дональда Трампа, военные «пробили отверстие в машинном отделении» и взяли судно под контроль за то, что оно пыталось прорвать морскую блокаду. Тегеран в ответ атаковал американские военные корабли с помощью беспилотников, утверждало иранское агентство Tasnim.
Всего с декабря 2025 года подтвержден захват Соединёнными Штатами 13 судов в рамках различных конфликтов. Речь, в частности, идет и о судах, перевозивших нефть, в том числе российскую, в Венесуэлу.
Захваты Ирана
В свою очередь, Иран также захватывает суда. Но не танкеры и не американские. 22 апреля сообщалось, что Иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили два контейнеровоза: MSC Francesca (IMO: 9401116) под флагом Панамы и Epaminodes (IMO: 9153862) под флагом Либерии. 11 марта 2026 года Иран атаковал балкер Mayuree Naree (IMO: 9323649) под флагом Таиланда. Погибли три человека из экипажа.