«Вы дали мне разрешение на проход. Сейчас вы ведёте огонь!» Опубликовано радиосообщение индийского супертанкера, обстрелянного Ираном

Сервис мониторинга судоходства TankerTrackers опубликовал запись радиосообщения с танкера SANMAR HERALD (IMO: 9330563), который был обстрелян при попытке пройти Ормузский пролив. На записи, предположительно, капитан судна пытается связаться с подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), приблизившимися к танкеру.

«Военно-морские силы КСИР, военно-морские силы КСИР, это моторное судно Sanmar Herald. Вы дали мне разрешение на проход. Моё имя второе в вашем списке. Вы дали мне разрешение на проход. Сейчас вы ведёте огонь. Позвольте мне развернуться назад», — говорится в радиосообщении.

Как уточняло британское агентство UKMTO, ответа на обращения экипажа не последовало.

По данным Reuters, в тот же период несколько судов получили радиосообщение от иранских военных о повторном закрытии Ормузского пролива.

«Внимание всем судам, в связи с неспособностью правительства США выполнить свои обязательства в ходе переговоров, Иран объявляет Ормузский пролив полностью закрытым вновь. Ни одному судну, независимо от типа или национальной принадлежности, не разрешается проходить через Ормузский пролив».

Обстрел двух судов произошёл утром 18 апреля. Помимо SANMAR HERALD, который вскоре после инцидента временно сменил название на INDIANSHIPINDIANCREW («индийское судно, индийский экипаж»), под огонь попал контейнеровоз также под индийским флагом. Как сообщил UKMTO, судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего повреждения получили некоторые контейнеры.

Инциденты произошли на фоне возобновления нефтяных связей между Индией и Ираном: 13 апреля Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти.

На обстрелы уже отреагировал МИД Индии. В опубликованном заявлении говорится, что посол Исламской Республики Иран в Нью-Дели был вызван в Министерство иностранных дел.