Связанный с Китаем танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, вернулся в Ормузский пролив. Он не смог прорвать американскую блокаду

The Insider
Фото: танкер Rich Starry / Marine traffic

Связанный с Китаем танкер Rich Starry (IMO: 9773301), который накануне успешно покинул Ормузский пролив, развернулся и вернулся в воды вблизи Ирана. По всей видимости, ему не удалось прорвать морскую блокаду, которую с понедельника, 13 апреля, установили в регионе американские силы. 

Судя по данным сервиса для отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, утром 14 апреля судно действительно успешно вышло из Ормузского пролива и направлялось в Оманский залив. 

Затем оно, однако, развернулось и направилось обратно. К утру 15 апреля оно находилось у побережья иранского острова Кешм, откуда и начало свой путь. Американские военные грозили перехватом именно судам, которые заходили либо в иранские порты, либо в иранские прибрежные районы. 

Повышенное внимание к Rich Starry со стороны США может объясняться еще и тем, что танкер и его владелец — компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd — в 2023 году попали под американские санкции. Связано это было с тем, что они участвовали в торговле иранскими нефтью и нефтепродуктами. 

Китайский танкер был среди как минимум восьми судов, пересекавших водный путь во вторник, в первый день американской блокады, отмечает агентство Reuters. Судя по всему, Rich Starry не удалось прорвать американскую блокаду. 

Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что в течение первых 24 часов блокады ни одно судно, связанное с Тегераном, не вышло за пределы Ормузского пролива. Еще по меньшей мере шесть судов выполнили указания американских сил развернуться и вернуться в иранские порты. 

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников, за последние 24 часа через блокаду прошло более 20 коммерческих судов. Это свидетельствует о том, что поток судоходства через пролив несколько улучшился, хотя он и остается существенно ниже, чем до начала войны. Многие гражданские суда по-прежнему опасаются проходить Ормузский пролив из-за угроз иранских атак и морских мин. 

