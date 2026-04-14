Связанный с Китаем танкер прошел Ормузский пролив, несмотря на блокаду США. Судно попало под их санкции за торговлю иранской нефтью

Как пишет агентство Reuters, на его борту — 250 тысяч баррелей метанола, которые были погружены в одном из портов ОАЭ.

Танкер и его владелец — компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd — попали под американские санкции еще в 2023 году за содействие в торговле иранскими нефтью и нефтепродуктами. Неясно, перевозил ли сейчас танкер груз, связанный с Тегераном, но этот случай проверяет на прочность решимость США противостоять судам, связанным с крупнейшим в мире импортером нефти — Китаем, отмечает Bloomberg.

Хотя танкер идет под флагом Малави, аналитики Starboard Maritime Intelligence помечают его как ложный — подтверждений этому нет в других базах, например в глобальной базе данных IMO. Из-за этого установить действительность регистрации невозможно. В базе данных Equasis регистрация судна также значится как Malawi FALSE.

Использование ложного флага — распространенная практика, когда речь идет о танкерах «теневого флота» и судах, которые используют для обхода санкций. Их сложнее отслеживать, а без регистрации судна в какой-либо юрисдикции, по сути, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность его судоходства. Под вопросом также действительность страхования Rich Starry.

Это не единственный танкер, прошедший Ормузский пролив за последние сутки. Другое судно — танкер Elpis (IMO: 9212400) — вышло из него, когда началась блокада пролива американскими силами. Данные о его местоположении при этом свидетельствуют, что как минимум с начала апреля судно находилось в районе иранского острова Кешм: оно подошло к его берегу 2 апреля и выключило транспондер, а включило его только накануне днем, когда направилось к выходу из пролива. Еще раньше судно стояло пришвартованным в иранском порту Бушир в Персидском заливе.