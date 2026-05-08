США атаковали иранский порт на острове Кешм. Трамп назвал удары «легким шлепком» и заявил, что перемирие в силе

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану после атаки на американские эсминцы в Ормузском проливе были «легким шлепком», и подчеркнул, что режим прекращения огня между двумя странами по-прежнему действует.

«Это просто легкий шлепок. [...] Прекращение огня сохраняется. Оно действует», — сказал Трамп в интервью ABC News.

7 мая Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские силы уничтожили угрозы и нанесли удары по иранским военным объектам.

По данным CENTCOM, иранские силы запустили несколько ракет, дронов и направили малые катера, в то время как эсминцы ВМС США с управляемым ракетным вооружением проходили через Ормузский пролив в сторону Оманского залива. В командовании подчеркнули, что США действовали в порядке самообороны и что ни один американский объект не был поражен.

В сообщении также говорится, что США не стремятся к эскалации, но готовы защищать американские силы.



Иранское агентство Tasnim подтверждает, что военно-морской флот Ирана атаковал три американских эсминца вблизи Ормузского пролива. Утверждается, что это произошло после того, как американские военные атаковали иранский нефтяной танкер.



Ранее Fox News сообщил со ссылкой на источник, что США нанесли удары по иранскому порту на острове Кешм и городу Бендер-Аббас. По данным иранского агентства Fars, в результате ударов был поврежден торговый пирс Бахман на острове Кешм.



Reuters отмечает, что удары произошли в то время, пока США ожидали ответ Ирана на свое предложение о прекращении войны. Изначально иранское агентство Tasnim полагало, что Исламскую Республику атаковали ОАЭ.