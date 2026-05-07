Главу иркутского «Яблока» вновь арестовали вскоре после выхода из спецприемника

The Insider
Суд в Иркутской области арестовал на 10 суток главу регионального отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко. Об этом сообщил местный активист Павел Харитоненко, но не уточнил, по какой именно административной статье вынесено решение. По данным издания «7x7», речь идет о неповиновении полицейским. Что именно легло в основу нового протокола, официально не сообщается.

Грибенко должны были освободить накануне вечером, 6 мая, однако силовики задержали его на выходе из ангарского спецприемника. Вскоре политик сообщил близким, что находится в отделе полиции в Иркутске и ждет нового суда. Вновь выйти на связь с супругой он смог примерно через сутки. По словам Харитоненко, адвокат сможет попасть к арестованному только завтра, 8 мая:

«Григорию решили устроить так называемую карусель из административных арестов. Боюсь, что это может быть не последний арест. Делается это, чтобы уничтожить региональное отделение партии „Яблоко“ и не дать выдвинуть кандидатов на предстоящих выборах. Также они хотят сломать и самого Григория».

В предыдущий раз Грибенко задержали 23 апреля, а на следующий день арестовали на 12 суток по статье об употреблении наркотиков. Независимая экспертиза тогда не нашла в его организме запрещенных веществ, тогда как государственная якобы обнаружила марихуану. Несмотря на это, суд также постановил, что Грибенко должен пройти лечение в наркодиспансере. 4 мая адвокат Святослав Хроменков добился отмены этого требования.

Партия «Яблоко» выступает против войны с Украиной, требуя перехода к переговорам. На этом фоне давление на связанных с партией активистов и структуры усиливается.

