Лидер «Хезболлы» заявил, что прекращения огня в Ливане нет. Израиль наносит удары по югу страны и предупреждает жителей об эвакуации

Лидер «Хезболлы» Наим Касим заявил, что в Ливане «нет прекращения огня», а есть «продолжающаяся израильско-американская агрессия». Об этом говорится в письменном заявлении Касима, которое транслировал связанный с «Хезболлой» телеканал Al-Manar, передает AFP.

Заявление Касима прозвучало на фоне новых ударов израильской армии по югу Ливана. ЦАХАЛ 4 мая сообщил, что начал наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в нескольких районах на юге страны. Позже израильские военные заявили, что за последние сутки атаковали около 15 объектов «Хезболлы», включая военные сооружения, средства наблюдения и места сбора бойцов.

Перед ударами ЦАХАЛ выпустил предупреждения об эвакуации для жителей ливанских населенных пунктов. Как пишет Reuters, 4 мая израильские военные потребовали от жителей четырех деревень на юге Ливана немедленно покинуть дома, обвинив «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня. The Times of Israel позднее сообщила о предупреждениях еще для шести населенных пунктов — Набатии-эль-Фавки, Майфадуна, Калауйи, Бурдж-Калауйи, Аль-Маджаделя и Срифы. Жителям предписали отойти как минимум на километр.

Касим в своем заявлении также выступил против прямых переговоров между Ливаном и Израилем, назвав их «бесплатной уступкой, не дающей результатов». Похожую позицию 4 мая высказал спикер парламента Ливана Набих Берри — самый влиятельный шиитский политик страны и союзник «Хезболлы». В разговоре с An-Nahar он заявил, что переговоры с Израилем невозможны без прекращения войны и гарантий, что Израиль остановит удары, пишет Reuters.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в середине апреля и затем был продлен до мая. Однако боевые действия не прекратились: Израиль продолжает удерживать позиции на юге Ливана и наносить удары, а «Хезболла» атакует израильских военных. По данным Минздрава Ливана, с начала войны 2 марта в стране погибли более 2600 человек. Израиль заявляет о гибели 17 своих военных на юге Ливана и двух мирных жителей в результате атак «Хезболлы».