Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня на три недели по итогам переговоров в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters 24 апреля.

Как передает агентство, Трамп заявил, что не торопится с заключением мирного соглашения с Ираном и намерен добиваться «наилучшей и долговечной сделки». Он назвал угрозу со стороны иранских катеров незначительной и заявил, что Вашингтон способен оперативно уничтожить любые попытки восстановления военного потенциала Тегерана даже в условиях перемирия, действующего с 8 апреля. По его словам, ВМС США получили приказ открывать огонь на поражение по иранским судам, занимающимся установкой мин.

При этом Reuters пишет, что cудоходство через Ормузский пролив фактически остается заблокированным, а захват Ираном двух крупных грузовых судов подчеркивает ограниченные возможности США контролировать ситуацию. На этом фоне цены на нефть продолжают расти.

В своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что планирует в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна.

«<...> Встреча прошла очень успешно. США намерены сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от „Хезболлы”. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на ТРИ НЕДЕЛИ. Я рассчитываю в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Для меня было большой честью участвовать в этой по-настоящему исторической встрече», — написал Трамп.

Несмотря на продление перемирия, боевые действия на юге Ливана продолжаются. В ночь на 24 апреля Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по пусковой установке, с которой из Ливана были выпущены несколько ракет в сторону израильского района Штула. Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль и позиции ЦАХАЛ.