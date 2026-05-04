Суд внес помогающий транслюдям «Центр Т» в список «экстремистских». За последние дни в реестр попали как минимум восемь таких организаций

The Insider
Фото: Anton Vaganov / Reuters

Судья Мосгорсуда Татьяна Михалева запретила правозащитный «Центр Т» и внесла его в список «экстремистских». Этого потребовал Минюст. Организация работает с 2020 года и помогает транслюдям в России.

В 2023 году ее внесли в реестр «иностранных агентов», а позднее суд постановил заблокировать сайт на территории страны из-за якобы пропаганды «нетрадиционных» отношений. Как отмечает издание SotaVision, тогда во время одного из заседаний несколько человек распылили перцовый баллончик в сторону группы поддержки «Центра Т». Одного из злоумышленников задержали, им оказался несовершеннолетний.

Организация стала как минимум восьмой из числа тех, чья деятельность связана с защитой прав квир-персон и была запрещена российскими судами по аналогичным искам за последние дни.

В конце апреля Ярославский областной суд внес в список «экстремистских» движение «Каллисто». В решении говорилось, что его деятельность направлена на «переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей». Ранее против лидера «Каллисто» Ярослава Сироткина возбудили уголовное дело о нарушении обязанностей «иностранного агента», однако сейчас оно приостановлено. При этом сама организация ранее не включалась в реестр «иностранных агентов».

Всего только с 22 апреля аналогичные решения были вынесены в отношении «Российской ЛГБТ-сети», «Ириды», группы «Выход», Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+» и Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив. В суде также продолжают рассматривать дело против инициативы T9 NSK.

Давление на объединения, защищающие права квир-персон, может быть связано с недавним решением Верховного суда РФ, который счел «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ».

