Суд внес помогающий транслюдям «Центр Т» в список «экстремистских». За последние дни в реестр попали как минимум восемь таких организаций

Организация стала как минимум восьмой из числа тех, чья деятельность связана с защитой прав квир-персон и была запрещена российскими судами по аналогичным искам за последние дни.

В конце апреля Ярославский областной суд внес в список «экстремистских» движение «Каллисто». В решении говорилось, что его деятельность направлена на «переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей». Ранее против лидера «Каллисто» Ярослава Сироткина возбудили уголовное дело о нарушении обязанностей «иностранного агента», однако сейчас оно приостановлено. При этом сама организация ранее не включалась в реестр «иностранных агентов».

Всего только с 22 апреля аналогичные решения были вынесены в отношении «Российской ЛГБТ-сети», «Ириды», группы «Выход», Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+» и Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив. В суде также продолжают рассматривать дело против инициативы T9 NSK.

Давление на объединения, защищающие права квир-персон, может быть связано с недавним решением Верховного суда РФ, который счел «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ».