«Роскосмос» отчитался об успешном первом пуске ракеты нового поколения «Союз-5»

По данным госкорпорации, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. Габаритно-массовый макет полезной нагрузки вывели на расчетную суборбитальную траекторию, после чего он должен был упасть в заранее закрытом для судоходства и авиации районе Тихого океана.

В «Роскосмосе» называют «Союз-5» ракетой нового поколения и заявляют, что на ней установлен самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель. Среди преимуществ ракеты госкорпорация также называет снижение стоимости выведения полезной нагрузки, увеличение массы выводимой нагрузки до 17 тонн и использование «экологически чистых компонентов топлива». Судя по опубликованным карточкам «Роскосмоса», в качестве горючего используется нафтил, а окислителя — жидкий кислород.

«Союз-5» разрабатывает РКЦ «Прогресс». Ракета создается совместно с Казахстаном в рамках проекта «Байтерек» и должна запускаться с Байконура. Ее стартовая масса, по данным «Роскосмоса», составляет 526–531 тонну, высота — от 58,8 до 65,2 м.

В марте с Байконура прошел первый пуск с другой площадки — 31-й — после ремонта стартового комплекса, поврежденного в ноябре 2025 года. Тогда после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-28» газовая струя двигателя первой ступени оторвала фрагмент стартового комплекса, пострадала кабина обслуживания. 31-я площадка остается единственным на Байконуре стартовым комплексом для пилотируемых миссий.