Со стартовой площадки на Байконуре, поврежденной в ноябре, прошел первый пуск после ремонта

Фото: Роскосмос

С Байконура 22 марта стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», сообщил «Роскосмос». «Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — говорится в заявлении госкорпорации.

Стыковка «Прогресс МС-33» с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 24 марта. Корабль доставит на станцию 2,5 тонны груза.

Уточняется, что старт состоялся с 31-й площадки Байконура, где при запуске в ноябре прошлого года была повреждена кабина обслуживания. «Роскосмос» отчитался о завершении ремонта в начале марта. Сегодняшний пуск с 31-й площадки стал первым после ремонта.

Это единственный на Байконуре стартовый комплекс для пилотируемых миссий. 27 ноября после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-28» выяснилось, что газовая струя двигателя первой ступени ракеты оторвала фрагмент стартового комплекса № 6 на площадке № 31. Пострадала кабина обслуживания — подвижная раскладная конструкция, располагающаяся под стартовым сооружением.

