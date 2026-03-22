Со стартовой площадки на Байконуре, поврежденной в ноябре, прошел первый пуск после ремонта

Стыковка «Прогресс МС-33» с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 24 марта. Корабль доставит на станцию 2,5 тонны груза.

Уточняется, что старт состоялся с 31-й площадки Байконура, где при запуске в ноябре прошлого года была повреждена кабина обслуживания. «Роскосмос» отчитался о завершении ремонта в начале марта. Сегодняшний пуск с 31-й площадки стал первым после ремонта.

Это единственный на Байконуре стартовый комплекс для пилотируемых миссий. 27 ноября после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-28» выяснилось, что газовая струя двигателя первой ступени ракеты оторвала фрагмент стартового комплекса № 6 на площадке № 31. Пострадала кабина обслуживания — подвижная раскладная конструкция, располагающаяся под стартовым сооружением.

