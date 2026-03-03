Роскосмос отчитался о восстановлении стартовой площадки на Байконуре, которая была серьезно повреждена при запуске «Союза» в ноябре

На космодроме Байконур закончены работы по восстановлению кабины обслуживания 31-й стартовой площадки, которая была повреждена при запуске в ноябре прошлого года. Как говорится в сообщении Роскосмоса, монтажные работы, в которых были заняты более 150 работников ЦЭНКИ и представители четырех компаний-подрядчиков, были выполнены в кратчайшие сроки — чуть более чем за два месяца.

«Было подготовлено и покрашено 2350 кв. м конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов.

Наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проем. Для этого была разработана специальная методика».

Также Роскосмос сообщил, что начинается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС‑33», который намечен на 22 марта.

Единственный стартовый комплекс для пилотируемых миссий на Байконуре был поврежден 27 ноября при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-28». При послеполетном осмотре выяснилось, что газовая струя двигателя первой ступени ракеты оторвала фрагмент стартового комплекса № 6 на площадке № 31. Пострадала кабина обслуживания — подвижная раскладная конструкция, располагающаяся под стартовым сооружением. В декабре Роскосмос пообещал закончить ремонт на стартовой площадке к концу февраля.

В кабине обслуживания ведутся работы с хвостовой частью ракеты: подключение коммуникаций, установка пирозажигательных устройств для запуска двигателей. Рабочие площадки кабины поднимаются и опускаются по колоннам при помощи поршней. Перед стартом кабина складывается и отъезжает в специальную нишу по рельсам, а с внешней стороны ее закрывает металлическая защитная штора, которая подвергается воздействию выхлопа с температурой около 2000 °С.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич писал на своей странице в Facebook, что, по имеющейся у него информации, пострадавшая кабина уже давно не убиралась должным образом. «Она отъезжала в сторону, но не въезжала до конца под защитный козырек стартового устройства — и это русское авось всегда прокатывало. Перед последним ноябрьским стартом расчет отлично знал, что кабина/площадка снова не отошла как следует, но старт решили не отменять — и в итоге случилось то, что рано или поздно неизбежно должно было случиться», — написал Лукашевич.

