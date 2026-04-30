Жюри Венецианской биеннале подало в отставку из-за скандала с российским павильоном

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусств в полном составе подало в отставку 30 апреля — за девять дней до открытия выставки, намеченного на 9 мая. В состав жюри входили президент Соланж Фаркас, Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Дзаппери.

В заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте E-flux, члены жюри сослались на свою позицию, представленную 22 апреля, не предоставив дополнительных разъяснений. Тогда члены жюри предлагали лишить возможности претендовать на главные награды — «Золотого» и «Серебряного льва» — участников из стран, лидеры которых обвиняются МУС в преступлениях против человечности. Фактически речь шла о России и Израиле.

Отставка последовала после визита на биеннале инспекторов итальянского Министерства культуры. Министр культуры Алессандро Джули ранее объявил, что не посетит открытие выставки в знак протеста против присутствия на ней российского павильона. ЕС на прошлой неделе приостановил трехлетний грант биеннале на €2 млн из-за возвращения России на выставку впервые с 2022 года.

Организаторы биеннале сообщили, что в связи с отставкой жюри и «исключительным характером текущей международной геополитической ситуации» церемония награждения переносится с 9 мая на 22 ноября — последний день выставки. Вместо традиционных «Золотого» и «Серебряного льва», присуждаемых жюри, победителей в двух номинациях определят сами посетители голосованием.

Ранее сообщалось, что руководство биеннале помогало российским организаторам обойти визовые ограничения при подготовке к выставке, — это следует из переписки, с которой ознакомилась газета la Repubblica. Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко и гендиректор Андреа Дель Меркато лично содействовали приезду в Венецию куратора российского павильона Петра Мусоева. Комиссар павильона Анастасия Карнеева обратилась к руководству с просьбой выслать официальное приглашение, без которого, по ее словам, итальянская сторона отказывала россиянам в визах. Жюри биеннале объявило об отказе рассматривать работы художников из России и Израиля еще 24 апреля, а сама биеннале тогда подчеркнула, что жюри действует независимо.