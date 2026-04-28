МИД Латвии объявил персонами нон грата трех россиян, связанных с организацией павильона России на Венецианской биеннале

Латвия включила в список нежелательных лиц трех граждан России, связанных с участием страны в Венецианской биеннале. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Я приняла решение включить трех граждан РФ в список нежелательных лиц Латвийской Республики (persona non grata) и запретить Михаилу Швыдкому, Анастасии Карнеевой и Екатерине Винокуровой въезд в Латвию на неопределенный срок в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции», — сообщила глава МИД.

Все трое связаны с участием России в Венецианской биеннале. Михаил Швыдкой курирует международное культурное сотрудничество и продвигал участие России в выставке. Анастасия Карнеева занималась организацией российского павильона, а Екатерина Винокурова связана с компанией — оператором павильона и является дочерью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На предстоящей биеннале Россия планирует представить международный музыкально-перформативный проект «Дерево укоренено в небе» в своем павильоне. Центральным образом станет дерево, символизирующее систему взаимосвязей и культурных корней.

Проект объединит работы участников, работающих с голосом, фольклором и экспериментальными звуковыми практиками, формируя единое звуковое пространство, писал ТАСС.

В последний раз Россия представляла собственный проект в национальном павильоне в 2021 году — тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри, а также был отреставрирован сам павильон, рассказывала ранее Анастасия Карнеева.