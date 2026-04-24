

 

 

 

 

 

Жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из претендентов на награды. «Допуск России — решение президента выставки» — художник

Венецианская биеннале. Фото: пресс-служба выставки

Жюри Венецианской биеннале заявило, что не будет рассматривать художников из стран, чьи лидеры обвиняются в Международном уголовном суде. Речь идет о России и Израиле, пишет Reuters. 

Члены жюри отметили, что решение связано с «приверженностью защите прав человека». Сама биеннале подчеркнула, что жюри действует независимо.

Как напоминает агентство, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина по делу о депортации украинских детей, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.

4 марта организаторы Венецианской биеннале опубликовали пресс-релиз, в котором Россия была указана среди стран — участниц выставки.  Согласно сообщению, российский павильон представит проект под названием «Дерево укоренено в небе», в котором примут участие как минимум 38 художников и музыкантов. Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабной войны против Украины.

На следующий день президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал возвращение России «настоящим перемирием» и «внешней политикой». 

Однако решение о возвращении страны-агрессора в культурное пространство вызвало недовольство Украины и ее союзников.  Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о намерении приостановить или отменить грант в размере 2 млн евро после решения допустить Россию к участию. 

Кроме того, российские оппозиционные художники и активисты объявили о запланированных антивоенных акциях на биеннале. 

В разговоре с The Insider Антон Литвин, художник и участник российского павильона на Венецианской биеннале в 2005 году подчеркнул, что участие России — это личное решение президента биеннале, и поприветствовал решение жюри «не играть по правилам руководства».

«Можно только приветствовать это решение. Члены жюри в этом году все — женщины. Но, к сожалению, жюри не имеет полномочий запрещать участие в биеннале национальных павильонов. Участие России — это решение лично директора биеннале. Поэтому жюри сделало максимум — просто проигнорируют национальные павильоны и художников России и Израиля. А мы — наоборот. Будем не игнорировать, а устроим акции протеста перед павильоном России.

Важно добавить, что члены жюри — весьма авторитетные профессионалы в мире современного искусства. И то, что они приняли решение не играть по правилам руководства биеннале, а сделать акцент на этике и правах человека, делает им честь».

В этом году Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября.

