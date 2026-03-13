Россия может поучаствовать в Венецианской биеннале и без согласия организаторов. Антивоенные художники готовят акции протеста

Павильон России на Венецианской биеннале. Фото: Marco Cappelletti
Россия вернется на Венецианскую биеннале впервые с начала полномасштабной войны против Украины. Симпатизирующий России президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал это «настоящим перемирием» и «внешней политикой». Решение вызвало протесты Киева, резкую критику Еврокомиссии и петиции в соцсетях, однако исключить страну из выставки может быть не так просто — российский павильон в садах Джардини является собственностью государства, а в предыдущие годы Россия не участвовала по собственной инициативе.
«Настоящее перемирие»
4 марта организаторы Венецианской биеннале опубликовали пресс-релиз, в котором Россия была указана среди стран — участниц выставки. В этом году биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Согласно сообщению, российский павильон представит проект под названием «Дерево укоренено в небе», в котором примут участие как минимум 38 художников и музыкантов.
На следующий день президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал возвращение России «настоящим перемирием» и «внешней политикой», несмотря на официальную позицию итальянского правительства, которое оказывает твердую поддержку Украине.
Протесты из-за возвращения России
Решение о возвращении страны-агрессора в культурное пространство вызвало недовольство Украины и ее союзников.
После публикации пресс-релиза министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная призвали организаторов Венецианской биеннале отменить решение пригласить Россию. Вскоре к их требованию присоединились участники платформы российских демократических сил при ПАСЕ. Они написали открытое письмо премьер-министру Италии Джордже Мелони, в котором потребовали исключить всех официальных представителей России из программы биеннале «до тех пор, пока не прекратится вся агрессия в отношении Украины».
На следующий день возвращение РФ резко раскритиковала Еврокомиссия. В совместном заявлении вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен и еврокомиссар по вопросам поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф подчеркнули, что решение руководства Венецианской биеннале «несовместимо с коллективным ответом ЕС» на войну РФ против Украины, и пригрозили приостановить или лишить фонд биеннале гранта.
Кроме того, в соцсетях активно распространяются петиции с требованием не допускать Россию. Одна из них набрала уже почти 8 тысяч подписей. Среди подписантов числятся вице-президент Европарламента Пина Пичерно, российский оппозиционный деятель и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, итальянские сенаторы, профессора ведущих мировых университетов и художники.
В ответ спецпредставитель Путина по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал Россию к участию вопреки недовольству Украины. Ранее он заявлял, что Россия никогда не покидала биеннале и «всегда присутствовала в венецианском культурном пространстве».
В каком-то смысле это действительно так. Попросившая об анонимности арт-продюссер объясняет в разговоре с The Insider: «Биеннале никого не не пускала — это было решение самих художников и/или Минкульта».
Самоизоляция России после вторжения
После полномасштабного вторжения в Украину Россия не участвовала в биеннале по собственной инициативе. В 2022 году в знак протеста против войны представлявшие страну художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева отказались открывать выставку. В 2023 году на архитектурной биеннале российский павильон был закрыт. В 2024 году на художественной биеннале павильон сдали в аренду Боливии. Год спустя, на архитектурной биеннале 2025-го, его предоставили для проекта британского архитектора.
Сады Джардини
Grandi Giardini Italiani Photo Archive
Как устроена Венецианская биеннале
Венецианская биеннале проходит с конца XIX века и считается одной из главных площадок современного искусства в мире. На выставке чередуются художественная биеннале и архитектурная.
Биеннале — это не одна выставка, а система, в которой есть несколько уровней участия:
- основная выставка главного куратора (куда куратор лично приглашает участников);
- национальные павильоны (которые курируют государства);
- «сопутствующие события» (которые организуют музеи, фонды и галереи вне системы национальных павильонов).
Некоторые страны, в частности Россия, имеют свои национальные павильоны, тогда как другие — нет.
Суверенный павильон
Российский павильон был построен в 1914 году по проекту Алексея Щусева — будущего автора Мавзолея на Красной площади. Павильон располагается в историческом парке Джардини, где находится главная часть Венецианской биеннале.
Как отмечает в беседе с The Insider старший юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия», этот павильон в собственности у российского государства и физически выгнать из него Россию невозможно:
«Этот павильон напрямую в собственности у России как государства, то есть это суверенный актив. Соответственно, выгнать нельзя, потому что по обычаям международного права суверенное имущество нельзя арестовать или продать».
Согласно процедуре участия национальных павильонов, страны, имеющие свой национальный павильон, не должны каждый раз получать одобрение запроса на участие от президента Венецианской биеннале. Такая страна фактически подтверждает свое участие, назначая комиссара и направляя в биеннале подписанную копию процедуры. Комиссар несет ответственность за выставку в павильоне. Его назначает компетентный государственный орган страны-участницы, и он должен принадлежать к этому органу или подведомственному институту.
В 2024 году на фоне петиций с требованием исключить Израиль из числа участников из-за его войны с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа руководство биеннале заявляло, что не имеет полномочий исключать национальные павильоны стран, признанных Италией, и что решение об участии в выставке — это решение самих стран.
В заявлении говорится:
«Венецианская биеннале разъясняет, что все государства, признанные Итальянской Республикой, вправе самостоятельно обращаться с запросом об официальном участии. Следовательно, биеннале не может принимать к рассмотрению какие‑либо петиции или призывы об исключении участия Израиля или Ирана в предстоящей 60‑й Международной художественной выставке».
Опрошенные The Insider деятели из сферы искусства отмечают, что не знают такого случая, когда биеннале не одобрила бы участие страны при наличии постоянного павильона и корректной заявки.
При этом, по мнению галериста Марата Гельмана, решение России об участии во время войны неблагоразумно. Он сказал The Insider:
«Швыдкой подставил начальство. Теперь вся биеннале превратится в такой фестиваль проектов против РФ в исполнении как украинских, так и российских художников. Повод вспомнить все преступления вовне и все репрессии внутри страны. Благоразумнее было бы приостановить участие во время войны».
Ранее Гельман предлагал провести уличный фестиваль прямо перед российским павильоном как антивоенную акцию.
Планы антивоенных художников
По словам Гельмана, российские антивоенные художники будут представлены в Венецианском павильоне Эмилии Кабаковой, но ряд художников и он сам также планируют уличную антивоенную акцию возле российского павильона. О своих планах на антивоенные высказывания The Insider также рассказали в активистских кругах. По словам собеседника редакции, художники и активисты в основном не хотят анонсировать акции заранее.
Ранее альтернативную акцию на биеннале уже анонсировала участница Pussy Riot и платформы российских демократических сил в ПАСЕ Надежда Толоконникова. «Pussy Riot едут на Биеннале с альтернативным, протестным высказыванием, чтобы не сгореть со стыда», — написала она в Twitter (X).
Кроме того, куратор украинского павильона Ксения Малых заявляла о планах использовать само участие Украины как площадку для высказывания против легитимации российской агрессии через культуру. Городские акции и интервенции на площадках также готовит украинская организация Ukrainian World Congress, запустившая кампанию «Искусство не может замаскировать зверства».
«Дерево укоренено в небе»
Российский проект «Дерево укоренено в небе» — это серия музыкальных перформансов: работа с голосом, фольклором и экспериментальными звуковыми практиками. Центральным элементом проекта станет дерево, осмысленное как живая система взаимосвязей и культурных корней. Проект координирует Российская академия музыки имени Гнесиных.
Комиссаром российского павильона с 2021 года является Анастасия Карнеева, соучредительница компании Smart Art и дочь замдиректора Ростеха Николая Волобуева. Вторая соучредительница Smart Art — это дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова.
В российском проекте задействованы как минимум 38 музыкантов, поэтов и философов. В их чиле композитор и импровизатор Алексей Сысоев, лауреат «Золотой маски» за музыку к спектаклю «Полнолуние», композитор Алексей Ретинский, сотрудничавший с Теодором Курентзисом, а также ансамбль «Толока», исследующий и исполняющий русскую традиционную музыку и угодивший в скандал в феврале этого года.
Ансамбль выступал на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на «России‑1», где члены жюри Сергей Лазарев и Надежда Бабкина раскритиковали их номер, после чего в сети их обвинили в «русофобии» и начали отменять.
Среди участников биеннале также перечислены музыканты из стран Глобального Юга — например, DJ Diaki из Мали, бразильский диджей JLZ и мексиканский проект Atosigado.
Пьетранджело Буттафуоко
Andrea Raffin / KIKA Press / Scanpix
Интеллектуал с постфашистским прошлым
С 2024 года президентом биеннале является Пьетранджело Буттафуоко. Он возглавляет Совет выставки, который принимает ключевые решения.
В 2019 году он написал статью для итальянского издания Ill Fatto Quotidiano под названием «Россия — не царство террора», в которой описал свои впечатления от поездки в Россию. Примечательно, что это издание называют рупором кремлевской пропаганды.
Кроме того, в марте 2025 года посольство России в Италии сообщило в своем Telegram-канале, что президент Буттафуоко поблагодарил российскую сторону за готовность предоставить павильон России для образовательной программы Биеннале на время 19-й Международной архитектурной выставки.
В 2015 году Буттафуоко в статье для Ill Fatto Quotidiano отметил заботу Путина о мусульманах в России. «Владимир Путин, ведя войну в Сирии, одновременно защищает мусульманских граждан России, когда открывает крупнейшую мечеть Европы», — написал он.
Французская газета Le Monde описывает Буттафуоко как «интеллектуала, нонконформиста, принявшего ислам, и бывшего члена постфашистского движения». Действительно, в молодости Буттафуоко был лидером молодежного крыла неофашистской партии «Итальянское социальное движение», основанной Джорджо Альмиранте, министром в правительстве одного из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини.
Вот как он сам высказывался о Муссолини в 2018 году: «Мы, кто любит Муссолини, чтобы ненавидеть его еще сильнее… Среди нас нет новых Муссолини и никогда не будет. Он единственный».
По словам Марата Гельмана, прогнозировать, исключат ли Россию под давлением Украины и ЕС, сложно, поскольку грант Еврокомиссии не принципиален для биеннале. Кроме того, он считает сравнение России с воюющими США и Израилем некорректным, так как Россия репрессирует художников внутри страны:
«Прогнозировать сложно, грант Еврокомиссии для биеннале не принципиален. Сравнение с Израилем считаю не совсем корректным. Тут нам говорят, что вот, мол, и США воюют, и Израиль, а их не запрещают. Принципиальное отличие в том, что РФ не только агрессор вовне, но и подвергает искусство репрессиям внутри: запрещает, цензурирует, бросает в тюрьмы и изгоняет из страны художников. То есть РФ не представляет российское искусство как таковое, и запрет РФ вовсе не был бы отменой русского искусства. Русские художники вместе с украинцами против участия РФ как государства».