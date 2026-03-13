Россия может поучаствовать в Венецианской биеннале и без согласия организаторов. Антивоенные художники готовят акции протеста

Россия вернется на Венецианскую биеннале впервые с начала полномасштабной войны против Украины. Симпатизирующий России президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал это «настоящим перемирием» и «внешней политикой». Решение вызвало протесты Киева, резкую критику Еврокомиссии и петиции в соцсетях, однако исключить страну из выставки может быть не так просто — российский павильон в садах Джардини является собственностью государства, а в предыдущие годы Россия не участвовала по собственной инициативе.

«Настоящее перемирие»

4 марта организаторы Венецианской биеннале опубликовали пресс-релиз, в котором Россия была указана среди стран — участниц выставки. В этом году биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Согласно сообщению, российский павильон представит проект под названием «Дерево укоренено в небе», в котором примут участие как минимум 38 художников и музыкантов.

На следующий день президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал возвращение России «настоящим перемирием» и «внешней политикой», несмотря на официальную позицию итальянского правительства, которое оказывает твердую поддержку Украине.

Протесты из-за возвращения России

Решение о возвращении страны-агрессора в культурное пространство вызвало недовольство Украины и ее союзников.

После публикации пресс-релиза министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная призвали организаторов Венецианской биеннале отменить решение пригласить Россию. Вскоре к их требованию присоединились участники платформы российских демократических сил при ПАСЕ. Они написали открытое письмо премьер-министру Италии Джордже Мелони, в котором потребовали исключить всех официальных представителей России из программы биеннале «до тех пор, пока не прекратится вся агрессия в отношении Украины».

На следующий день возвращение РФ резко раскритиковала Еврокомиссия. В совместном заявлении вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен и еврокомиссар по вопросам поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф подчеркнули, что решение руководства Венецианской биеннале «несовместимо с коллективным ответом ЕС» на войну РФ против Украины, и пригрозили приостановить или лишить фонд биеннале гранта.

Кроме того, в соцсетях активно распространяются петиции с требованием не допускать Россию. Одна из них набрала уже почти 8 тысяч подписей. Среди подписантов числятся вице-президент Европарламента Пина Пичерно, российский оппозиционный деятель и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, итальянские сенаторы, профессора ведущих мировых университетов и художники.

В ответ спецпредставитель Путина по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал Россию к участию вопреки недовольству Украины. Ранее он заявлял, что Россия никогда не покидала биеннале и «всегда присутствовала в венецианском культурном пространстве».

В каком-то смысле это действительно так. Попросившая об анонимности арт-продюссер объясняет в разговоре с The Insider: «Биеннале никого не не пускала — это было решение самих художников и/или Минкульта».

Самоизоляция России после вторжения

После полномасштабного вторжения в Украину Россия не участвовала в биеннале по собственной инициативе. В 2022 году в знак протеста против войны представлявшие страну художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева отказались открывать выставку. В 2023 году на архитектурной биеннале российский павильон был закрыт. В 2024 году на художественной биеннале павильон сдали в аренду Боливии. Год спустя, на архитектурной биеннале 2025-го, его предоставили для проекта британского архитектора.