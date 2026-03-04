Россия впервые с начала войны будет представлена на Венецианской биеннале

Россия впервые с начала войны откроет свой павильон на Венецианской биеннале — мероприятие стартует в мае 2026 года. Это изданию ARTnews подтвердил Михаил Швыдкой — спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры России.

В 2022 году художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева вместе с литовским куратором Раймундасом Малашаускасом отказались участвовать в биеннале, назвав войну «политически и эмоционально невыносимой» и заявив, что в условиях конфликта «нет места для искусства». На следующей биеннале, в 2024 году, Россия передала ключи от своего павильона в садах Джардини Боливии — боливийские и другие латиноамериканские художники представили там общую экспозицию.

Швыдкой заявил, что Россия «никуда не уходила» с биеннале, а потому нельзя сказать, она туда возвращается. По его словам, новый проект под названием «Дерево уходит корнями в небо» объединит более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России и других стран — Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. В основу концепции легла идея о том, что «политика существует во временном измерении, тогда как культуры общаются в вечности».

Швыдкой также расценил открытие павильона как свидетельство «провала попыток Запада отменить российскую культуру», а в качестве примера привел номинацию аниматора Константина Бронзита на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». На вопрос о возможных протестах он ответил, что «любые провокации против российских деятелей культуры возможны», однако он надеется на «победу здравого смысла».

Руководство Венецианской биеннале от комментариев по существу воздержалось, указав, что организация не принимает решений об участии национальных павильонов — страны делают это самостоятельно. Израильский павильон в этом году также откроется в мае, однако будет перенесен из постоянного здания в Джардини в Арсенал: два года назад он был закрыт для публики после протестов в день открытия биеннале.

