Украинская сборная будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска спортсменов из России и Беларуси

Национальный паралимпийский комитет Украины проигнорирует церемонию открытия зимней Паралимпиады. Поводом для такого решения стало участие в Играх российских и белорусских спортсменов — на Паралимпиаде впервые с 2014-го им разрешили выступать под своими флагами.

«Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская сборная и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026», — говорится в заявлении.

Решение было принято в знак протеста против участия в Паралимпиаде российских и белорусских спортсменов под национальными флагами. Для российских спортсменов это будет первое выступление под национальным флагом более чем за десять лет — с 2014 года.

Генассамблея МПК проголосовала за отмену решения об отстранении России и Беларуси в сентябре 2025 года. Таким образом, ограничения на участие спортсменов с флагом и гимном были сняты.

Однако путь на Паралимпиаду для атлетов на тот момент все равно был закрыт: за все виды спорта, представленные на Паралимпиаде, отвечают спортивные федерации. Чтобы получить право участвовать в соревнованиях в Италии, спортсменам нужно было пройти квалификацию, а к международным соревнованиям федераций их не допускали. 20 января этого года стало известно, что МПК изменил свою позицию и позволил подавать заявки на участие напрямую лыжникам, горнолыжникам и сноубордистам.

В итоге к соревнованиям были допущены шесть спортсменов из России. Москва получила по две квоты в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде. От Беларуси выступят четыре спортсмена.

Украинский национальный комитет назвал решение МПК позорным и обвинил международную организацию в «лояльности по отношению к стране, которая сегодня стала военной угрозой практически для всех европейских стран»:

«Россия, которая сегодня оккупирует украинские территории, массово убивает мирных жителей — женщин, детей, стариков, инвалидов — тут же поднимает свой флаг, залитый кровью гражданского населения Украины, на захваченных ею территориях. Именно такой флаг страны-убийцы руководство МПК разрешает поднять на территории зимних Паралимпийских игр в Милано-Кортине».