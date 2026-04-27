Руководство Венецианской биеннале помогало России обойти санкции ради открытия ее павильона — la Repubblica

Руководство Венецианской биеннале помогало российским организаторам обойти визовые ограничения и санкции при подготовке к открытию российского павильона, это следует из переписки, с которой ознакомилась итальянская газета la Repubblica. Письма показывают, что президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко и гендиректор выставки Андреа Дель Меркато лично содействовали приезду в Венецию российского куратора Петра Мусоева, несмотря на ограничения, введенные ЕС в отношении виз для граждан России.
Согласно информации издания, в ноябре 2025 года комиссар российского павильона Анастасия Карнеева обратилась к руководству биеннале с просьбой выслать официальное приглашение. Без него, по ее словам, итальянская сторона отказывала россиянам в визах. 25 ноября Дель Меркато ответил ей, что приглашение будет направлено, и сослался на содействие сотрудника итальянского посольства в Москве Федерико Пальмьери. Тот, по словам гендиректора, пообещал, что Мусоев сможет обратиться в визовый центр без предварительной записи, а также что посольство «сделает всё возможное» для получения многократной визы, хотя и оговорился, что недавнее решение ЕС сужает пространство для маневра.
Руководство биеннале настаивает на том, что заблаговременно уведомило правительство о возвращении России. Однако, по данным источников издания, знакомых с ситуацией, посол Италии в России Стефано Бельтраме сообщил исполнительной власти об открытии российского павильона лишь в феврале, когда публичный анонс был уже неизбежен. Кроме того, стороны договорились об обходном маневре, согласно которому павильон официально проработает только с 5 по 8 мая, а в остальное время выставку можно будет видеть лишь на экранах в помещении, направленных наружу — так, чтобы зрители не заходили внутрь. Согласно плану, российские деятели искусств приедут только на дни «вернисажа» для записи аудиоперфоманса «Дерево уходит корнями в небо», который затем будет транслироваться в цикличном режиме.
Биеннале отвергла обвинения в нарушении санкций и назвала произошедшее «абсолютным соблюдением норм». Тем не менее против возвращения России публично высказалась премьер-министр Джорджа Мелони, а Еврокомиссия объявила о намерении урезать финансирование биеннале на €2 млн. Жюри мероприятия, в свою очередь, заявило, что не будет рассматривать работы художников из стран, лидеры которых обвиняются в Международном уголовном суде, — то есть из России и Израиля.
Россия не участвовала в биеннале с 2021 года. В 2022 году художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева отказались открывать выставку в знак протеста против войны, в 2024-м павильон сдали в аренду Боливии. Возвращение России продвигал лично Буттафуоко, охарактеризовавший его как «настоящее перемирие» и «внешнюю политику».