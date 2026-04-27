Руководство Венецианской биеннале помогало России обойти санкции ради открытия ее павильона — la Repubblica

Руководство биеннале настаивает на том, что заблаговременно уведомило правительство о возвращении России. Однако, по данным источников издания, знакомых с ситуацией, посол Италии в России Стефано Бельтраме сообщил исполнительной власти об открытии российского павильона лишь в феврале, когда публичный анонс был уже неизбежен. Кроме того, стороны договорились об обходном маневре, согласно которому павильон официально проработает только с 5 по 8 мая, а в остальное время выставку можно будет видеть лишь на экранах в помещении, направленных наружу — так, чтобы зрители не заходили внутрь. Согласно плану, российские деятели искусств приедут только на дни «вернисажа» для записи аудиоперфоманса «Дерево уходит корнями в небо», который затем будет транслироваться в цикличном режиме.

Биеннале отвергла обвинения в нарушении санкций и назвала произошедшее «абсолютным соблюдением норм». Тем не менее против возвращения России публично высказалась премьер-министр Джорджа Мелони, а Еврокомиссия объявила о намерении урезать финансирование биеннале на €2 млн. Жюри мероприятия, в свою очередь, заявило, что не будет рассматривать работы художников из стран, лидеры которых обвиняются в Международном уголовном суде, — то есть из России и Израиля.

Россия не участвовала в биеннале с 2021 года. В 2022 году художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева отказались открывать выставку в знак протеста против войны, в 2024-м павильон сдали в аренду Боливии. Возвращение России продвигал лично Буттафуоко, охарактеризовавший его как «настоящее перемирие» и «внешнюю политику».